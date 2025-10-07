A Széchenyi István Egyetem kilenc oktatója részesült az OTDK ünnepi kitüntetésében

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) hazánk legjelentősebb, kétévente megrendezett felsőoktatási tudományos rendezvénysorozata, amelyen 16 tudományterület legkiválóbb hallgatói mutatják be kutatásaikat és művészeti alkotásaikat. Az első konferenciát hetven évvel ezelőtt, 1955-ben rendezték 119 pályamunkával, idén tavasszal pedig már 5131 előadás hangzott el. A Széchenyi István Egyetem – amelyet 2025-ben 216 fiatal képviselt az OTDK-n – évtizedek óta részt vesz a tudományos diákköri mozgalomban.

A díjátadáson a Széchenyi István Egyetemet dr. Smuk Péter professzor, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja, Soósné dr. Kiss Zsuzsanna, a Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszék docense, dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, az intézmény Tehetségsegítő Tanácsának és Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, dr. Kuczmann Miklós professzor, az Informatikai és Villamosmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese, valamint dr. Gulyás László, az Állattudományi Tanszék docense képviselte.

Forrás: Széchenyi István Egyetem

Az OTDK sikerét a tehetséges hallgatókon kívül leginkább a fiatalokat támogató mentorok munkája és elkötelezettsége biztosítja. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöksége ennek elismerésére hozta létre az „OTDK70 Kitűzőt”, amelyet összesen 365 magyarországi és határon túli kitüntetett vehetett át. Közülük kilencen a Széchenyi István Egyetem oktatói, akik hosszú ideje jelentős szerepet vállalnak a hallgatók mentorálásában és a tudományos diákköri tevékenység fejlesztésében.

Az intézmény Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karáról dr. Gulyás László, az Állattudományi Tanszék docense, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karról dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék docense, az Audi Hungaria Járműmérnöki Karról prof. dr. Dogossy Gábor dékán, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karról prof. dr. Stumpf István és prof. dr. Smuk Péter dékán, az Egészség- és Sporttudományi Karról Soósné dr. Kiss Zsuzsanna, a Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszék docense, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karról dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, a Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék egyetemi tanára, az egyetem Tehetségsegítő Tanácsának és Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, az Informatikai és Villamosmérnöki Karról prof. dr. Kuczmann Miklós tudományos dékánhelyettes, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karról pedig dr. Szegedi Zoltán professor emeritus részesült elismerésben.

Az „OTDK70 Kitűző” ötlete dr. Szendrő Péter professor emeritustól, az OTDT örökös elnökétől származik. A jelvény szövege: a TDK örök.

Forrás: Széchenyi István Egyetem

„Ez az egyszeri, rendkívüli kitüntetés elismerése mindazoknak, akik az elmúlt évtizedekben kiemelkedő munkát végeztek a tudományos diákköri tehetséggondozásban. A díjazottak között volt kilencven éven felüli professzor, aki már az első országos konferencián is részt vett, és fiatal, harmincas éveiben járó oktató is. Nemcsak a tudományos kutatást végző hallgatók mentorai részesültek ebben a díjban, hanem a diákköri mozgalom munkáját támogató szervezetek, hivatalok, minisztériumok képviselői és a magánszektor meghatározó szereplői is, akik hozzájárultak az OTDK intézményesüléséhez” – fogalmazott dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta.