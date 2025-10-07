1 órája
A Széchenyi István Egyetem kilenc oktatója részesült az OTDK ünnepi kitüntetésében
Idén ünnepli alapításának hetvenedik évfordulóját az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Magyarország legnagyobb felsőoktatási tudományos rendezvénysorozata. A jeles alkalomból a napokban 365 magyarországi és határon túli kitüntetett vehetett át „OTDK70 Kitűzőt”, köztük a győri Széchenyi István Egyetem kilenc oktatója.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) hazánk legjelentősebb, kétévente megrendezett felsőoktatási tudományos rendezvénysorozata, amelyen 16 tudományterület legkiválóbb hallgatói mutatják be kutatásaikat és művészeti alkotásaikat. Az első konferenciát hetven évvel ezelőtt, 1955-ben rendezték 119 pályamunkával, idén tavasszal pedig már 5131 előadás hangzott el. A Széchenyi István Egyetem – amelyet 2025-ben 216 fiatal képviselt az OTDK-n – évtizedek óta részt vesz a tudományos diákköri mozgalomban.
Az OTDK sikerét a tehetséges hallgatókon kívül leginkább a fiatalokat támogató mentorok munkája és elkötelezettsége biztosítja. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöksége ennek elismerésére hozta létre az „OTDK70 Kitűzőt”, amelyet összesen 365 magyarországi és határon túli kitüntetett vehetett át. Közülük kilencen a Széchenyi István Egyetem oktatói, akik hosszú ideje jelentős szerepet vállalnak a hallgatók mentorálásában és a tudományos diákköri tevékenység fejlesztésében.
Az intézmény Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karáról dr. Gulyás László, az Állattudományi Tanszék docense, az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karról dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, a Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszék docense, az Audi Hungaria Járműmérnöki Karról prof. dr. Dogossy Gábor dékán, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karról prof. dr. Stumpf István és prof. dr. Smuk Péter dékán, az Egészség- és Sporttudományi Karról Soósné dr. Kiss Zsuzsanna, a Szülészeti és Nőgyógyászati Tanszék docense, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karról dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta, a Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék egyetemi tanára, az egyetem Tehetségsegítő Tanácsának és Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, az Informatikai és Villamosmérnöki Karról prof. dr. Kuczmann Miklós tudományos dékánhelyettes, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karról pedig dr. Szegedi Zoltán professor emeritus részesült elismerésben.
„Ez az egyszeri, rendkívüli kitüntetés elismerése mindazoknak, akik az elmúlt évtizedekben kiemelkedő munkát végeztek a tudományos diákköri tehetséggondozásban. A díjazottak között volt kilencven éven felüli professzor, aki már az első országos konferencián is részt vett, és fiatal, harmincas éveiben járó oktató is. Nemcsak a tudományos kutatást végző hallgatók mentorai részesültek ebben a díjban, hanem a diákköri mozgalom munkáját támogató szervezetek, hivatalok, minisztériumok képviselői és a magánszektor meghatározó szereplői is, akik hozzájárultak az OTDK intézményesüléséhez” – fogalmazott dr. Konczosné prof. dr. Szombathelyi Márta.
Az egyetem Tehetségsegítő Tanácsának és Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke elárulta: az ünnepség egyik felemelő pillanata volt, amikor a résztvevők egy üzenetekkel és fényképekkel ellátott időkapszulát készítettek el, amelyet majd az OTDK alapításának 100. évfordulóján bontanak ki. Aláhúzta: a Széchenyi-egyetem elkötelezett oktatói és kutatói addig is folyamatosan dolgoznak az intézményi tehetséggondozás sikeréért. „Az idén májusban tartott TDK-n kívül még háromszor lesz alkalma hallgatóinknak arra, hogy jogosultságot szerezzenek a 2027-es országos konferencián való részvételre minőségi dolgozataikkal. Mindehhez központi képzéseket biztosítunk a könyvtárral, a karokkal és a szakkollégiumokkal együttműködésben. Számos módon motiváljuk munkatársainkat is a témavezetői, mentori munkában való részvételre” – fejtette ki.
„Már negyedik éve érhető el az innováció- és kutatáskommunikáció elnevezésű, publikációval vagy tudományos diákköri munkával teljesíthető tantárgy, amelyet magyarul és angolul is választhatnak a nálunk tanulók. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a tudományos kutatás egyre népszerűbb mind a hazai, mind a nemzetközi hallgatók körében. A hallgatói önkormányzat szintén nagy szerepet vállal a mozgalom népszerűsítésében ösztöndíjakkal, demonstrátori programmal” – részletezte a professzor. Kiemelte: az intézményi TDK-tevékenységnek nagy ismertséget adhat a nemrég zárult Mecenatúra-pályázat is, melynek keretében negyven széchenyis tehetség ismerteti kutatását rövid videókban. A program a tudománykommunikáció és a közösségi tudomány támogatását tűzte ki célul, a hallgatók tudományos eredményeinek közérthető, digitális formában történő bemutatásával.