A kis herceg életre kelt a fertődi Esterházy-kastély Marionettszínházában - fotók

A rendhagyó, érdekfeszítő produkció közben a színpadon vetítések elevenítették meg A kis herceg történetet. Az eredeti könyv ikonikus illusztrációi kísérték végig a mesét, különleges vizuális hangulatot teremtve. Az előadás egyszerre volt időutazás, mese, dal, narráció és álom, amely minden korosztályt megszólított.

A kis herceg meséje elevenedett meg a fertődi kastély Marionettszínházában Fotó: Németh-Csóka Adrienn

A kis herceg a Marionettszínházban

A zenés adaptáció hűen támaszkodik A kis herceg eredeti szövegére és a klasszikus rajzokra, mégis friss és kortárs élményt nyújtott. Vecsei H. Miklós érzékeny színpadi jelenléte és Csorba Lóci zenéje olyan egyedi hangulatvilágot teremtett, amely egyszerre volt nosztalgikus és felemelő.

Fotó: Németh-Csóka Adrienn

A fertődi közönség szép számmal gyűlt össze, hogy újra átélje A kis herceg örök érvényű üzenetét – a szeretet, a barátság és az emberi kapcsolatok fontosságát. Az előadás végén hosszú tapssal köszönte meg a közönség a művészeknek ezt a varázslatos estét.