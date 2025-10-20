48 perce
A kis herceg életre kelt a fertődi Esterházy-kastély Marionettszínházában - fotók
Szombat délután a fertődi Esterházy-kastély Marionettszínházában különleges élményben lehetett része a közönségnek: Antoine de Saint-Exupéry klasszikusa, A kis herceg kelt életre Vecsei H. Miklós és Csorba Lóci zenés meseszínházi előadásában.
A rendhagyó, érdekfeszítő produkció közben a színpadon vetítések elevenítették meg A kis herceg történetet. Az eredeti könyv ikonikus illusztrációi kísérték végig a mesét, különleges vizuális hangulatot teremtve. Az előadás egyszerre volt időutazás, mese, dal, narráció és álom, amely minden korosztályt megszólított.
A kis herceg a Marionettszínházban
A zenés adaptáció hűen támaszkodik A kis herceg eredeti szövegére és a klasszikus rajzokra, mégis friss és kortárs élményt nyújtott. Vecsei H. Miklós érzékeny színpadi jelenléte és Csorba Lóci zenéje olyan egyedi hangulatvilágot teremtett, amely egyszerre volt nosztalgikus és felemelő.
A fertődi közönség szép számmal gyűlt össze, hogy újra átélje A kis herceg örök érvényű üzenetét – a szeretet, a barátság és az emberi kapcsolatok fontosságát. Az előadás végén hosszú tapssal köszönte meg a közönség a művészeknek ezt a varázslatos estét.