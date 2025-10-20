október 20., hétfő

Vendel névnap

13°
+14
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

1 órája

A kis herceg életre kelt a fertődi Esterházy-kastély Marionettszínházában - fotók

Címkék#mese#Vecsei H Miklós#A kis herceg

Szombat délután a fertődi Esterházy-kastély Marionettszínházában különleges élményben lehetett része a közönségnek: Antoine de Saint-Exupéry klasszikusa, A kis herceg kelt életre Vecsei H. Miklós és Csorba Lóci zenés meseszínházi előadásában.

Kisalföld.hu

A rendhagyó, érdekfeszítő produkció közben a színpadon vetítések elevenítették meg A kis herceg történetet. Az eredeti könyv ikonikus illusztrációi kísérték végig a mesét, különleges vizuális hangulatot teremtve. Az előadás egyszerre volt időutazás, mese, dal, narráció és álom, amely minden korosztályt megszólított.

A kis herceg
A kis herceg meséje elevenedett meg a fertődi kastély Marionettszínházában Fotó: Németh-Csóka Adrienn

A kis herceg a Marionettszínházban

A zenés adaptáció hűen támaszkodik A kis herceg eredeti szövegére és a klasszikus rajzokra, mégis friss és kortárs élményt nyújtott. Vecsei H. Miklós érzékeny színpadi jelenléte és Csorba Lóci zenéje olyan egyedi hangulatvilágot teremtett, amely egyszerre volt nosztalgikus és felemelő.

Fotó: Németh-Csóka Adrienn

A fertődi közönség szép számmal gyűlt össze, hogy újra átélje A kis herceg örök érvényű üzenetét – a szeretet, a barátság és az emberi kapcsolatok fontosságát. Az előadás végén hosszú tapssal köszönte meg a közönség a művészeknek ezt a varázslatos estét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu