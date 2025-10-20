1 órája
A hosszú hétvége alatt is segíthet véradással!
Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) október 25-én, szombaton országos véradónapot hirdet „RedSaturday” néven, amelyhez 20 vérellátó intézet csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy a négynapos hosszú hétvége alatt is biztosított legyen a folyamatos vérellátás, különös tekintettel a rövid lejáratú vérkészítményekre.
Az ünnepi időszakokban, így a hosszú hétvégéken és az iskolai szünetek alatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a kórházakban a vérkészítmények iránti igény nem csökken. Különösen igaz ez a trombocita-készítményekre, amelyek csak öt napig tárolhatók, és egy négynapos hétvége utáni napokra már nem állna rendelkezésre tartalék.
A RedSaturday akció célja, hogy legalább 1000 véradó csatlakozzon az akcióhoz, biztosítva ezzel a folyamatos betegellátást. Az eseményen dupla kalóriapótlási utalvány, ajándék és nyereményjáték várja a véradókat! Az MLSZ felajánlásából pedig egy dedikált, magyar válogatott mez talál gazdára.
Az OVSz arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, csatlakozzon, és véradásával segítse, hogy a hosszú hétvége alatt és után is minden rászoruló beteg megkaphassa a számára szükséges életmentő kezelést.
További információk a kampányról a www.ovsz.hu/red oldalon érhetők el, míg a véradási helyszínek és időpontok a www.ovsz.hu/idopontfoglalas weboldalon találhatók.