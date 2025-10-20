A hosszú hétvége alatt is segíthet véradással!

Az ünnepi időszakokban, így a hosszú hétvégéken és az iskolai szünetek alatt rendszerint csökken a véradók száma, miközben a kórházakban a vérkészítmények iránti igény nem csökken. Különösen igaz ez a trombocita-készítményekre, amelyek csak öt napig tárolhatók, és egy négynapos hétvége utáni napokra már nem állna rendelkezésre tartalék.

Fotó: Shutterstock

A RedSaturday akció célja, hogy legalább 1000 véradó csatlakozzon az akcióhoz, biztosítva ezzel a folyamatos betegellátást. Az eseményen dupla kalóriapótlási utalvány, ajándék és nyereményjáték várja a véradókat! Az MLSZ felajánlásából pedig egy dedikált, magyar válogatott mez talál gazdára.

Az OVSz arra kéri a lakosságot, hogy aki teheti, csatlakozzon, és véradásával segítse, hogy a hosszú hétvége alatt és után is minden rászoruló beteg megkaphassa a számára szükséges életmentő kezelést.