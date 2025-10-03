A Duna elválaszt, de a turizmus összeköthet

- A Szigetköz nemcsak élhető, hanem éltető - fogalmazott a rendezvény megnyitóján Pető Péter, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke, turisztikai szakember. A Szigetköz az országnak az a része, ahová a legtöbben költöznek Kelet-Magyarországról illetve átköltöznek Szlovákiából is. Megemlítette, hogy bárhol jár az országban, a Szigetközt mindig jó példaként említik, ahol erős a települések közötti kohézió. Persze ez nem volt mindig így, a Duna 1992-es elterelése nehéz helyzetbe hozta a Szigetközt. Hosszú volt az út onnét a mai sikerekig. A nap fókuszába azért helyezték a turizmust, mert közös nyelv nemcsak a Szigetközben élők, de a szlovák partnerekkel is. A cél, hogy a Duna híd legyen, ne pedig éket verjen az emberek, a népek közé, fejezte be.

Szigetköz turizmusa a fókuszban.

Fotó: Molcsányi Máté

A Szigetköz Natúrpark Egyesület már megalakulása óta aktív szereplője a Szigetköz egyre erőteljesebben fejlődő és kivirágzott turizmusának. Az esemény utáni konferencián egyetemi szakértők, állami szereplők (Visit Hungary, Fertő-Hanság Nemzeti Park, Magyar Kajak-Kenu Szövetség), valamint civilek és turisztikai vállalkozók bevonásával közösen keresték a térség jelenlegi értékeit és kitörési pontjait. Számot adtak a már folyamatban lévő fejlesztésekről, jó gyakorlatokról is. A rendezvényen a Natúrpark egyesület együttműködési megállapodást kötött a 67 települést tömörítő Csallóközi Városok és Falvak Társulásával. Az eseményt egy hajós kirándulással zárták, ahol a résztvevők megismerhették a Mosoni-Dunáról Győr épített örökségét. A program az INTERREG Magyarország-Szlovákia Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás által kezelt Kisprojekt Alapjának támogatásával valósult meg.

