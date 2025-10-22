Hosszabb menetidő
1 órája
A 84-es főút felújítása miatt forgalomkorlátozás lesz Sopronban
Mutatjuk a dátumot és, hogy merre lehet megközelíteni a várost.
Október 27-én (hétfő) 9:00 órától a Lackner Krisóf utca irányából a 84 sz. főút csak Ausztria irányába járható. Ausztria irányából a 84.sz. főút használatával Sopron, az ÉNY-i összekötő úton keresztül érhető el.
Ajánlott mindkét irányba az M85 autóút használata.
A biztonságos közlekedés érdekében arra kérik a forgalomban résztvevőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, számoljanak hosszabb menetidővel. Szigorúan tartsák be a korlátozó jelzéseket és óvják az úton dolgozókat!
- írta közleményében a Széles Út Kft.
