október 22., szerda

Előd névnap

20°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hosszabb menetidő

1 órája

A 84-es főút felújítása miatt forgalomkorlátozás lesz Sopronban

Címkék#menetidő#Sopronban#Lackner Krisóf utca#út felújítás#forgalomkorlátozás

Mutatjuk a dátumot és, hogy merre lehet megközelíteni a várost.

Október 27-én (hétfő) 9:00 órától a Lackner Krisóf utca irányából a 84 sz. főút csak Ausztria irányába járható. Ausztria irányából a 84.sz. főút használatával Sopron, az ÉNY-i összekötő úton keresztül érhető el.

Ajánlott mindkét irányba az M85 autóút használata.

A biztonságos közlekedés érdekében arra kérik a forgalomban résztvevőket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, számoljanak hosszabb menetidővel. Szigorúan tartsák be a korlátozó jelzéseket és óvják az úton dolgozókat!

- írta közleményében a Széles Út Kft.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu