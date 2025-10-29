1 órája
Felújítják a 84-es főutat, Sopronban több helyen is aszfaltoznak - fotók
Egy hónapja tart a 84-es főút felújítása a virágvölgyi körforgalom és a Sopron városhatár közötti szakaszon. A munkálatok a tervek szerint haladnak. A 84-es főút felújítása előreláthatólag az év végéig befejeződik.
A kivitelező tájékoztatása szerint hétfő reggeltől újabb forgalmi rend lépett életbe: a Lackner Kristóf utca felől a 84-es főút jelenleg csak Ausztria irányába járható. A 84-es főút felújítása gőzerővel tart.
A 84-es főút felújítása korlátozásokkal jár
Az osztrák oldalról érkezők Sopront az északnyugati összekötő úton keresztül vagy az M85-ös autóúton érhetik el. A korlátozás a felújítás idejére érvényes. A burkolatfelújítási munkák várhatóan az év végéig befejeződnek. A biztonságos közlekedés érdekében a kivitelező kéri, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, számoljanak hosszabb menetidővel, és használják az alternatív útvonalakat. Tartsák be a korlátozó jelzéseket, és vigyázzanak az úton dolgozókra!
Több helyen is aszfaltoznak SopronbanFotók: Rombai Péter
Ezzel párhuzamosan folyik a Csengery utca útburkolatának felújítása is. Jelenleg a Csengery utcából nem lehet behajtani a Csatkai Endre utcába és onnan kihajtani sem lehet, a Frankenburg út felé megy a terelés.