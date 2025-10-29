október 29., szerda

Nárcisz névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Burkolatfelújítás

1 órája

Felújítják a 84-es főutat, Sopronban több helyen is aszfaltoznak - fotók

Címkék#forgalomlassulás#Sopron#felújítás

Egy hónapja tart a 84-es főút felújítása a virágvölgyi körforgalom és a Sopron városhatár közötti szakaszon. A munkálatok a tervek szerint haladnak. A 84-es főút felújítása előreláthatólag az év végéig befejeződik.

Varga Henrietta

A kivitelező tájékoztatása szerint hétfő reggeltől újabb forgalmi rend lépett életbe: a Lackner Kristóf utca felől a 84-es főút jelenleg csak Ausztria irányába járható. A 84-es főút felújítása gőzerővel tart.

a 84-es főút felújítása
A 84-es főút felújítása várhatóan az év végéig befejeződik. Fotó: Rombai Péter

A 84-es főút felújítása korlátozásokkal jár

Az osztrák oldalról érkezők Sopront az északnyugati összekötő úton keresztül vagy az M85-ös autóúton érhetik el. A korlátozás a felújítás idejére érvényes. A burkolatfelújítási munkák várhatóan az év végéig befejeződnek. A biztonságos közlekedés érdekében a kivitelező kéri, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, számoljanak hosszabb menetidővel, és használják az alternatív útvonalakat. Tartsák be a korlátozó jelzéseket, és vigyázzanak az úton dolgozókra! 

Több helyen is aszfaltoznak Sopronban

Fotók: Rombai Péter

Ezzel párhuzamosan folyik a Csengery utca útburkolatának felújítása is. Jelenleg a Csengery utcából nem lehet behajtani a Csatkai Endre utcába és onnan kihajtani sem lehet, a Frankenburg út felé megy a terelés.

a 84-es főút felújítása
A 84-es főút felújításával párhuzamosan folyik a Csengery utca útburkolatának felújítása is. Fotó: Varga Henrietta

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu