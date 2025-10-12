október 12., vasárnap

72 óra kompromisszum nélkül a kópházi iskolában - fotók

Címkék#közösségerősítés#Kópháza#72 óra kompromisszum nélkül

2022 őszétől -immár 4. alkalommal- csatlakoztak a kópházi iskola diákjai a történelmi egyházak által szervezett „72 óra kompromisszum nélkül” országos programhoz.

Kisalföld.hu

A program azt kívánja bemutatni, hogyan lehet a fiatalokat aktivizálni jó ügyekre, humanitárius munkára. A gyerekek rendbe tették a Szent Márton-templom környezetét és Sinkovits áldozópap emlékhelyét. 

Fotó: Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

A temetőben a nagy kereszt körüli területet rendezték, és megtisztították a térköves utakat. Rendbe tették az iskola névadójának, Nakovich Mihály kántortanítónak a sírját is. A kegytemplomnál összegereblyézték a leveleket, a Rókus szobornál pedig megmetszették a rózsákat. A rendrakásból az iskola és óvoda környéke sem maradt ki. A szorgos kezek itt is kapáltak, söpörtek, metszettek.

72 óra kompromisszum nélkül a kópházi iskolában

Fotók: Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

A program keretében a tanulók pólókat is kaptak, amelyeken a következő felirat szerepelt: "Több vagy, ha adsz!"

- Hiszem, hogy munkájuk nagyon értékes és hasznos volt, és talán a jövőben minden gyerek jobban óvja majd közvetlen környezetét, megbecsüli mindazt, amit őseink hagytak ránk, tiszteli természeti és épített értékeinket. Jó volt látni a tanulók lelkesedését és szorgalmát

 - osztotta meg gondolatait Sárközi Ágnes, iskolaigazgató.

 

