72 óra kompromisszum nélkül a kópházi iskolában - fotók

A program azt kívánja bemutatni, hogyan lehet a fiatalokat aktivizálni jó ügyekre, humanitárius munkára. A gyerekek rendbe tették a Szent Márton-templom környezetét és Sinkovits áldozópap emlékhelyét.

Fotó: Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda

A temetőben a nagy kereszt körüli területet rendezték, és megtisztították a térköves utakat. Rendbe tették az iskola névadójának, Nakovich Mihály kántortanítónak a sírját is. A kegytemplomnál összegereblyézték a leveleket, a Rókus szobornál pedig megmetszették a rózsákat. A rendrakásból az iskola és óvoda környéke sem maradt ki. A szorgos kezek itt is kapáltak, söpörtek, metszettek.