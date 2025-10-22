október 22., szerda

Örömteli találkozás

1 órája

63. érettségi találkozójukat tartották a Révai Gimnázium egykori diákjai

A győri Révai Gimnázium IV. E osztálya 63. érettségi találkozóját tartotta.

Kisalföld.hu

Horváth Csaba, az osztály egykori tagja a következőképpen számolt be a nagyszerű találkozóról: 

"Megemlékeztünk elhunyt társainkról, Fésűs András osztályfőnökünkről és régi közös emlékeket elevenítettünk fel a jelen lévő Tomor Benedek matematika tanárunkkal. Örömmel láttuk újra egymást."

A képen: Láng Tibor, Zsebedics Gyula, Horváth Csaba, drTomor Benedek, Skerlanitz László, Thomán József, dr Szabó József.

 

