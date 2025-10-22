Örömteli találkozás
1 órája
63. érettségi találkozójukat tartották a Révai Gimnázium egykori diákjai
A győri Révai Gimnázium IV. E osztálya 63. érettségi találkozóját tartotta.
Horváth Csaba, az osztály egykori tagja a következőképpen számolt be a nagyszerű találkozóról:
"Megemlékeztünk elhunyt társainkról, Fésűs András osztályfőnökünkről és régi közös emlékeket elevenítettünk fel a jelen lévő Tomor Benedek matematika tanárunkkal. Örömmel láttuk újra egymást."
