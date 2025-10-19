október 19., vasárnap

1956

39 perce

Hallotta a győri lámpavason lógó Rákosi-fej történetét? Felismeri ezt az ’56-os győri fiút? Írja meg nekünk!

Címkék#Rákosi Mátyás#győri fiú#mellszobor#fénykép

Az 1956-os forradalom győri eseményeinek fókuszában áll az a fiú, aki a fotó tanúsága szerint lámpavasra húzza Rákosi mellszobrát. Lámpavasra mászott, hogy a magasról kezében Rákosival belenevessen a történelembe. Felismeri az '56-os győri fiút?

Pardavi Mariann

Egy mosolygó fiatal fiú kapaszkodik egy lámpavason, kezében Rákosi Mátyás mellszobra, a háttérben a győri városháza tornya 1956 októberében. A Fortepan archívumában fennmaradt ez a különleges fénykép, de a fiút soha senki sem azonosította. Ha ismerős az arc, ha hallott a családban vagy ismerősöktől történetet a „lámpavason lógó Rákosi-fejről” – írja meg nekünk! Ki lehet az '56-os győri fiú?

fortepan, '56-os győri fiú, forradalom, 1956
Ki lehet az '56-os győri fiú? Fortepan / ETH Zürich
Fotó: Képszám:197823

Ki ő? Mi lett vele? Tudta vajon, hogy történelmet írt? Lehet, hogy csak egy kamasz volt, aki sodródott az eseményekkel, vagy már tudatos forradalmár, aki sorsát nem tűrte tovább?

Vajon mi lett az '56-os győri fiú sorsa? 

Elhurcolták a megtorlások idején? Vagy sikerült elmenekülnie Nyugatra? Talán ma is köztünk élő idős ember?

Ha bármit tud róla, ossza meg velünk! Legyen neve a forradalom névtelen hősének!

Erre a címre várjuk a leveleket: [email protected]

 

