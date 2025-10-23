1 órája
Vallatói kínozták, megverték, szájába forró vizet öntöttek, Császár Vilmos 1956-os volt
1956-os tevékenysége miatt nyolc hónap börtönre ítélték a szanyi Császár Vilmost. Vallatói megkínozták, megverték, szájába forró vizet öntöttek. 1956-ban Császár Vilmos volt a gépállomás munkástanácsának elnöke.
Fotó: Cs. Kovács Attila
A szanyi Császár Vilmos életvidám, vicces, társaságot szerető, közvetlen ember volt, 1956-ban megbíztak benne kollégái. Ha kellett, kemény is tudott lenni, a második világháborúban ejtőernyős vadászként szolgált és elvégezte a jutasi altisztképző iskolát. Jutasi őrmester lett. Egy bevetésen megsebesült, aminek nyomát élete végéig viselte a kezén. 1956. októbere a szanyi gépállomáson érte, ahol gépszerelőként dolgozott. Munkatársai bíztak benne és úgy gondolták, az új rendben szükség lesz józanságára, ítélőképességére, fegyelmezettségére és akár háborús tapasztalataira is. A munkástanács elnökének választották.
1956 Szanyban, a gépállomáson
Császár Vilmos nem érte meg a rendszerváltást, 1988-ban elhunyt. A történtekről soha nem beszélt családjának, így gyermekei -hat fia és öt lánya született- nem tudták, esetleg csak egy-egy félmondatából, elejtett megjegyzéseiből sejthették, hogy édesapjuknak "múltja van". Csak később derült ki számukra is, hogy miken ment keresztül a családfő. Legidősebb fia, a most nyolcvan esztendős ifj.
Császár Vilmos mesélte el a Kisalföldnek édesapjuk történetét. Abban egyeztek meg ugyanis testvéreivel, hogy így is emléket állítanak a sokat szenvedett apának és édesanyjuknak, akik emelt fővel, meg nem törve viselték a megpróbáltatásokat.
A történet Budapesten kezdődött, ahol 1915-ben id. Császár Vilmos megszületett. Édesapja pékmester volt, aki feleségével Szanyban kereste a boldogulást és a faluban nyitottak pékséget. Vilmos kitanulta a pékszakmát és szülei azt tervezték, hogy majd átveszi az üzletet. Közben azonban behívták katonának, ahol jogosítványt szerzett és gépkocsivezetőként dolgozott, majd jelentkezett ejtőernyős kiképzésre és Pápára került. Ott volt a felvidéki bevonulásnál, Erdélyben és Délvidéken is. Kárpátalján a zászlóalja partizánvadász feladatokkal volt megbízva. Kiérdemelte a Magyar Kisezüst Vitézségi Érmet. 1944. októberében alakulatát Budapestre szállították, majd Soroksár környékén vezényelték arcvonalba. Részt vett a térség heves harcaiban, ahol novemberben súlyosan megsebesült. Átlőtték a tenyerét, közel volt az amputáláshoz, végül a keze megmenekült, de negyven százalékos rokkantsága maradt vissza.
– Édesapánk kórházi kezelésének nincs nyoma és az is érdekes, hogy katonai pályafutásából mintegy másfél évről sincsenek adataink, nem maradtak irataink. Hadtörténészek szerint nagy a valószínűsége annak, hogy fedett bevetésekben vett részt. Hogy hol, merre járt, nem tudjuk, soha nem beszélt róla. A sebesülésével számára a háború gyakorlatilag befejeződött, a háború után pedig Pápán jelentkezett szolgálatra, hiszen hivatásos állományban volt még és különben katonaszökevényként kezelték volna. Rövid ideig állományban tartották, aztán rokkantságát megállapítva leszerelték-idézte a részben hallott, részben a hivatalos jelentésekben olvasott eseményeket Vilmos bácsi az édesapjáról.
A háború után alkalmi sofőrként dolgozott, majd TEFU-s sofőr lett. 1952-ben a szanyi malomban lett gépkocsivezető. 1953-ban megalakult a szanyi gépállomás, ahol szintén sofőrként és szerelőként alkalmazták. Gyerekei nem emlékeznek arra, hogy politizált volna ezekben az években, esetleg néha hallottak tőle kritikus megjegyzéseket. Inkább úgy vélik, próbált fennmaradni az adott körülmények között és az volt fontos számára, hogy mindent megadjon egyre nagyobb családjának. 1956-ban már hét gyermeke volt. 1956. október 23-án este a Császár család otthon volt, amikor meghallották, hogy kitört a forradalom. A szülők a falu központjába siettek, hogy meghallgassák a híreket. A gépállomás kollektívája is felbolydult és vezetőt választottak maguknak, id. Császár Vilmos lett a munkástanács elnöke.
– Nyilván bíztak benne, tisztelték és a katonai múltja is tekintélyt adott édesapánknak. Mi gyerekek voltunk, én, a legidősebb is csak tizenegy éves, azt láttuk, hogy nagy volt a jövés-menés, a papa keveset volt otthon. Egy korabeli, a forradalom utáni újságcikkből tudjuk, hogy könyvégetéssel, illetve a gépállomás igazgatójának elkergetésével vádolták többek között. Azt is emlegették, hogy részese volt a világító vörös csillag leszerelésének. Emlékezetesebb számunkra már 1957. februárja, hiszen szemtanúi voltunk, amikor édesapánkat elvitték otthonról. Sötét este volt, amikor dörömböltek az ajtón és pufajkások törtek ránk. Édesanyám kétségbeesett, "elviszik apátokat", ezt mondogatta és láttuk, hogy minden ablaknál áll valaki, körbe vették a házat. Édesanyám próbált élelmet csomagolni neki, de azt sem engedték, kiabáltak vele. János öcsém, öt éves volt, az egyik pufajkás derékszíjába kapaszkodott és sírt, hogy ne vigyék el a papát. Azzal csitították, hogy másnap estére itthon lesz. Persze, nem érkezett meg! Később tudtuk meg, hogy előbb Csornára vitték, utána továbbszállították Győrbe. Szanyban apánkon kívül másokat is összeszedtek, őket a tanácsházán "nevelték" a pufajkások. Március lett, mire szegény édesapánk hazakerült. Csornáról stoppolt hazáig, de előbb keresztanyámék házába tért be, a faluközpontban. Én éppen ott voltam náluk, amikor belépett az ajtón. Megtörten, szőrösen, mosdatlanul, a ruhája toprongyos volt, alig akartuk megismerni. Megverték, kínozták, vallatták, a szájába forró vizet öntöttek. Élete végéig rekedt maradt a hangja.
Id. Császár Vilmost az ellene indított büntetőperben a győri megyei bíróság izgatás és más bűntettek miatt nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte.
Fellebbezés után Budapesten volt tárgyalás 1958. januárjában. Ott a börtönbüntetést három évre felfüggesztették, mellékbüntetésként jogosítványát is bevonták.
– Alkalmai munkákból élt egy ideig, de közben a szüleim megkezdték az építkezést, amire évek óta készültek, már megvolt a telek, megvették az építőanyagokat, de a munka 1956. miatt leállt. Szanyban működött egy kisipari szövetkezet, aminek az építési részlegét Szabó Gábor bácsi vezette. Ő olyan emberséges volt édesapánkkal, hogy felvette segédmunkásnak, így dolgozhatott a saját háza építésén és még némi fizetést is kapott. 1958-ban Budapesten kapott munkát egy építési vállaltnál, mint lakatos. Hetente ingázott a főváros és Szany között 1961. nyaráig, amikor a pápai állami gazdasághoz került. Akkor letelt neki a felfüggesztett büntetése és a régi, ejtőernyős barátai tudták segíteni. Ott már újra szerelő lehetett. A jogosítványát az 1960-as évek közepén szerezhette vissza, természetesen vizsgáznia kellett újra, bár a tanfolyam alól felmentést kapott. Nyugdíjig Pápán dolgozott, utoljára a felújító műhely vezetőjeként. Otthon kiváltotta az ipart,
- autókat,
- motorokat,
- kerékpárokat szerelt, de mindent vittek hozzá a helyiek, mindent megjavított. Az emberek alig vették észre rajta, hogy a keze rokkant.
Vilmos bácsitól megkérdeztük, miért tartotta fontosnak a család, hogy az édesapjuknak emléket állítsanak oly módon is,hogy elmesélik történetét. Id. Császár Vilmos életútja időközben két könyvben is megjelent.
– Az első könyvet Horváth Ferenc, pápai kutató írta, tőle tudtunk meg sok mindent a papa életéről, katonai múltjáról. Ezzel nagyjából egyidőben a jutasi altisztképző iskoláról is írtak egy könyvet, abban is szerepel édesapánk. Ez a két könyv indított el bennünket, hogy átnézzük a hagyatékot és felelevenítsük mindazt, ami megmaradt bennünk. Egyfajta elégtétel ez nekünk, hogy a szüleink halála után legalább így emléket állíthatunk a sorsuknak, a megpróbáltatásoknak. Amíg élt apánk, nem kezeltük helyén az ő múltját, de hát nem is tudtunk róla. Amikor meghalt, a díszkardját, az őrmesteri zubbonyát és a kitüntetéseit eltemettük vele együtt, édesanyánk rendelkezett így, talán megbeszélték előre és mi úgy gondoltuk, ez jár is neki.