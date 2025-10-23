Vallatói kínozták, megverték, szájába forró vizet öntöttek, Császár Vilmos 1956-os volt

– Édesapánk kórházi kezelésének nincs nyoma és az is érdekes, hogy katonai pályafutásából mintegy másfél évről sincsenek adataink, nem maradtak irataink. Hadtörténészek szerint nagy a valószínűsége annak, hogy fedett bevetésekben vett részt. Hogy hol, merre járt, nem tudjuk, soha nem beszélt róla. A sebesülésével számára a háború gyakorlatilag befejeződött, a háború után pedig Pápán jelentkezett szolgálatra, hiszen hivatásos állományban volt még és különben katonaszökevényként kezelték volna. Rövid ideig állományban tartották, aztán rokkantságát megállapítva leszerelték-idézte a részben hallott, részben a hivatalos jelentésekben olvasott eseményeket Vilmos bácsi az édesapjáról.

A háború után alkalmi sofőrként dolgozott, majd TEFU-s sofőr lett. 1952-ben a szanyi malomban lett gépkocsivezető. 1953-ban megalakult a szanyi gépállomás, ahol szintén sofőrként és szerelőként alkalmazták. Gyerekei nem emlékeznek arra, hogy politizált volna ezekben az években, esetleg néha hallottak tőle kritikus megjegyzéseket. Inkább úgy vélik, próbált fennmaradni az adott körülmények között és az volt fontos számára, hogy mindent megadjon egyre nagyobb családjának. 1956-ban már hét gyermeke volt. 1956. október 23-án este a Császár család otthon volt, amikor meghallották, hogy kitört a forradalom. A szülők a falu központjába siettek, hogy meghallgassák a híreket. A gépállomás kollektívája is felbolydult és vezetőt választottak maguknak, id. Császár Vilmos lett a munkástanács elnöke.

Császár Vilmos (jobbról a 2.) katonabajtársaival ejtőernyős kiképzést kapott. 1956-ban a szanyi gépállomáson dolgozott.

– Nyilván bíztak benne, tisztelték és a katonai múltja is tekintélyt adott édesapánknak. Mi gyerekek voltunk, én, a legidősebb is csak tizenegy éves, azt láttuk, hogy nagy volt a jövés-menés, a papa keveset volt otthon. Egy korabeli, a forradalom utáni újságcikkből tudjuk, hogy könyvégetéssel, illetve a gépállomás igazgatójának elkergetésével vádolták többek között. Azt is emlegették, hogy részese volt a világító vörös csillag leszerelésének. Emlékezetesebb számunkra már 1957. februárja, hiszen szemtanúi voltunk, amikor édesapánkat elvitték otthonról. Sötét este volt, amikor dörömböltek az ajtón és pufajkások törtek ránk. Édesanyám kétségbeesett, "elviszik apátokat", ezt mondogatta és láttuk, hogy minden ablaknál áll valaki, körbe vették a házat. Édesanyám próbált élelmet csomagolni neki, de azt sem engedték, kiabáltak vele. János öcsém, öt éves volt, az egyik pufajkás derékszíjába kapaszkodott és sírt, hogy ne vigyék el a papát. Azzal csitították, hogy másnap estére itthon lesz. Persze, nem érkezett meg! Később tudtuk meg, hogy előbb Csornára vitték, utána továbbszállították Győrbe. Szanyban apánkon kívül másokat is összeszedtek, őket a tanácsházán "nevelték" a pufajkások. Március lett, mire szegény édesapánk hazakerült. Csornáról stoppolt hazáig, de előbb keresztanyámék házába tért be, a faluközpontban. Én éppen ott voltam náluk, amikor belépett az ajtón. Megtörten, szőrösen, mosdatlanul, a ruhája toprongyos volt, alig akartuk megismerni. Megverték, kínozták, vallatták, a szájába forró vizet öntöttek. Élete végéig rekedt maradt a hangja.

Id. Császár Vilmost az ellene indított büntetőperben a győri megyei bíróság izgatás és más bűntettek miatt nyolc hónap börtönbüntetésre ítélte.

Fellebbezés után Budapesten volt tárgyalás 1958. januárjában. Ott a börtönbüntetést három évre felfüggesztették, mellékbüntetésként jogosítványát is bevonták.