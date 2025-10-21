október 21., kedd

Orsolya névnap

11°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

A ravazdi ’56-os megemlékezés nem 23-án lesz – Itt a program

Címkék#Himnusz#forradalom#program

Mutatjuk a ravazdi megemlékezés részleteit. Így emlékeznek meg az 1956-os forradalomról a ravazdiak.

Kisalföld.hu
A ravazdi ’56-os megemlékezés nem 23-án lesz – Itt a program

Az 1956-os ünnepi program október 22-én, 15 órakor kezdődik a Himnusz eléneklésével a ravazdi Faluházban.

Ezt követően Hadaricsné Balogh Krisztina polgármester mond ünnepi beszédet, majd a helyi 8. osztályosok ünnepi műsora következik.

Ezután fáklyás felvonulás lesz az ’56-os emlékműhöz, ahol meg is koszorúzzák azt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu