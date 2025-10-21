Ünnep
A ravazdi ’56-os megemlékezés nem 23-án lesz – Itt a program
Mutatjuk a ravazdi megemlékezés részleteit. Így emlékeznek meg az 1956-os forradalomról a ravazdiak.
Az 1956-os ünnepi program október 22-én, 15 órakor kezdődik a Himnusz eléneklésével a ravazdi Faluházban.
Ezt követően Hadaricsné Balogh Krisztina polgármester mond ünnepi beszédet, majd a helyi 8. osztályosok ünnepi műsora következik.
Ezután fáklyás felvonulás lesz az ’56-os emlékműhöz, ahol meg is koszorúzzák azt.
