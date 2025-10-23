1 órája
1956. október 23.: megemlékezés, koszorúzás, és egy szobrot is lelepleztek Győrben - Három képgalériában mutatjuk az ünnepi eseményeket
Ne feledd, hogy szabadnak születtél! – hallhattuk a a győri ünnepi műsorban az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. A szokásos ünnepi megemlékezés és koszorúzás mellett az 1956-os győri megemlékezés részeként egy különleges eseményre is sor került. Egy győri házaspár szívügyének tekintette, hogy emléket állítson Tihanyi Árpádnak és az 1956-os hősöknek.
Az 1956-os győri megemlékezés október 23-án a Szigethy Attila domborműnél, a Dunántúli Nemzeti Tanács egykori működési helyén kezdődött rövid köszöntővel és koszorúzással, majd a városi ünnepségre került sor a Bisinger sétányon a Golgota emlékműnél. A délelőtt legmeghatóbb eseménye azonban Tihanyi Árpád egész alakos szobrának lelepzése volt, amely teljes egészében magán finanszírozásban valósult meg.
Megható pillanatok az 1956-os győri megemlékezésen
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire emlékező koszorúzási ünnepség egy videóval kezdődött a Himnusz hangjai után, amelyben a győri általános és középiskolák diákjai szavalták el Illyés Gyula megrendítő erejű versét, méltó emléket állítva az 56-os áldozatoknak.
"S ti, kik valljátok olyan gőgösen: Mienk a haza és mienk a jog! Hazátokkal mit tennétek vajon, Ha az ellenség ütne rajtatok?" – kezdte ünnepi beszédét Pintér Bence polgármester Petőfi Sándor A nép nevében című versének idézetével, majd a sorok kapcsán később az Ukrajnában folyó háború kérdésére tért át, leszögezve, hogy ha az igazságos béke megszületéséhez vezető út megtételében segíteni tud hazánk, akkor segítsünk. A polgármester később felidézte az októberi eseményeket is, a forrdalaom vérbefolytását, a megtorlást, a győriek kitartását, akik őrizték a forradalom lángját, s arra hívta a győrieket, hogy "őrizzük mi is a lángot, emlékezzünk a hősökre, álljunk ki az igazság mellett és a haza fényre derül!".
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
– Az 1956-os forradalom és szabadságharc nem egy népfelkelés volt, hanem a magyar lélek lázadása az elnyomás ellen. Egy olyan történelmi pillanat, amikor a nemzet egésze, munkások, diákok, tanárok, színművészek és papok, katonák egyetlen szívvel és akarattal mondták ki: elég volt! 1956 nem a politikai elit forradalma volt, nem pártok, nem ideológiák, hanem a magyar emberek álltak ki a szabadságért – szögezte le Borsi Róbert kulturális tanácsnok ünnepi beszédében, majd a győri események felelevenítsée kapcsán leszögezte, emlékezni kell mindazokra, akik értünk haltak, és azokra is, akik a forradalom után a megtorlás áldozatai lettek.
Ünnepi műsor az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
– Mi magyarok, megtanultuk a történelemből, hogy a vérontás, a háború, soha nem megoldás. 1956-ban is vér folyt az utcákon és a világ csak nézte. Ma, amikor újra háborúk zajlanak, nekünk köütelességünk kimondanunk: Magyarország a béke pártján áll, mert a szabadság nem háborúval, hanem bölcsességgel és nemzeti egységgel védhető meg. A konzervatív politika nem a harc kultúráját építi, hanem a megmaradásét.
- Mi nem akarunk idegen érdekek szolgálatába állni,
- mi nem akarunk újabb áldozatokat látni a Kárpát-medencében.
- Mi azt akarjuk, hogy a magyar ember biztonságban élhessen, dolgozhasson, nevelhesse gyermekeit és ne kelljen attól félnie, hogy újra eljön a tankok ideje.
Ezért mondjuk ki: Magyarország szuverén ország, amely maga dönt a saját jövőjéről– szögezte le a szónok.
A megemlékezés koszorúinak, virágainak elhelyezése előtt a RÉV Színház adott az érzelmekre mélyen ható műsort. Fülünkbe csengenek szavaik. Ne feledd el, hogy szabadnak születtél!
A délelőtt került sor a Tihanyi Árpád út 55. mellett a parkban Tihanyi Árpád egészalakos szobrának felavatására. Egy győri házaspár elhatározása nyomán született meg az emlékmű, amely nem csak az 56-os győri mártírra, hanem mindazokra emlékeztet, akik bátran kiálltak a szabadság, a nemzeti függetlenség és az emberi méltóság eszméi mellett. Az adományozók szándéka szerint ez a szobor alkalmas lesz 1956 győri hőseire emlékezni évről évre.
Németh Ottó, és felesége Németh Ottóné, Dobos Márta szívügyének tekintette a szobor felállítását. Súlyos anyagi áldozatot vállaltak tervükkel megkeresve Lebó Ferenc Munkácsy Mihály-díjas szobrászművészt, aki vállalta, hogy szoros határidőre, október 23-ra vállalja az alkotás elkészítését. A szobor leleplezéséen Pintér Bence polgármester mondott avatóbeszédet, a jelenlévő Tihanyi család részéről pedig Tihanyi Árpád köszönte meg meghatottan a nagyapja tiszteletére emelt szobrot.
Tihanyi Árpád egész alakos szobrának leleplezése GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
