1956. október 23.: megemlékezés, koszorúzás, és egy szobrot is lelepleztek Győrben - Három képgalériában mutatjuk az ünnepi eseményeket

Az 1956-os győri megemlékezés október 23-án a Szigethy Attila domborműnél, a Dunántúli Nemzeti Tanács egykori működési helyén kezdődött rövid köszöntővel és koszorúzással, majd a városi ünnepségre került sor a Bisinger sétányon a Golgota emlékműnél. A délelőtt legmeghatóbb eseménye azonban Tihanyi Árpád egész alakos szobrának lelepzése volt, amely teljes egészében magán finanszírozásban valósult meg.

Az 1956-os győri megemlékezés napján a városháza is ünneplőbe öltözött.

Fotó: Molcsányi Máté

Megható pillanatok az 1956-os győri megemlékezésen

Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire emlékező koszorúzási ünnepség egy videóval kezdődött a Himnusz hangjai után, amelyben a győri általános és középiskolák diákjai szavalták el Illyés Gyula megrendítő erejű versét, méltó emléket állítva az 56-os áldozatoknak.

"S ti, kik valljátok olyan gőgösen: Mienk a haza és mienk a jog! Hazátokkal mit tennétek vajon, Ha az ellenség ütne rajtatok?" – kezdte ünnepi beszédét Pintér Bence polgármester Petőfi Sándor A nép nevében című versének idézetével, majd a sorok kapcsán később az Ukrajnában folyó háború kérdésére tért át, leszögezve, hogy ha az igazságos béke megszületéséhez vezető út megtételében segíteni tud hazánk, akkor segítsünk. A polgármester később felidézte az októberi eseményeket is, a forrdalaom vérbefolytását, a megtorlást, a győriek kitartását, akik őrizték a forradalom lángját, s arra hívta a győrieket, hogy "őrizzük mi is a lángot, emlékezzünk a hősökre, álljunk ki az igazság mellett és a haza fényre derül!".