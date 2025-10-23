október 23., csütörtök

1956 üzenete

1 órája

Az 1956-os forradalom mindannyiunk közös öröksége - Megemlékezés Mosonmagyaróváron - fotók

Címkék#Mosonvármegyei Múzeum#Balázs Endre#nép#1956#történelem#emlék#hős#fegyver

Mosonmagyaróvár 1956-ban példát adott. Példát bátorságból, példát összefogásból, példát emberségből. Nekünk, mai polgároknak az a kötelességünk, hogy méltó örökösei legyünk ennek a példának – emelte ki az 1956-os forradalom előtt tisztelgő beszédében Balázs Endre alpolgármester a Mosonvármegyei Múzeumnál szervezett ünnepségen.

Mészely Réka

Míg korábban a Flesch Központban, idén a Mosonvármegyei Múzeumnál hajtottak fejet október 23-án a ötvenhatos hősök emléke előtt. Balázs Endre mosonmagyaróvári alpolgármester megemlékező beszéde mellett 1956! Te csillag! címmel Rékasi Károly színművész mutatott be műsort.

1956-os műsort mutatott be Rékasi Károly színművész, közreműködött a Piarista Gimnázium énekkara
1956-os műsort mutatott be Rékasi Károly színművész, közreműködött a Piarista Gimnázium énekkara
Fotó: Mészely Réka

1956 üzenete

– Hatvankilenc esztendő telt el azóta, hogy 1956 októberében Magyarország népe szívének minden erejével a szabadság, a függetlenség, a méltóság mellett állt ki. A történelem könyörtelen sodrában olyan emberek emelkedtek fel, akiknek ereje nem a fegyverekben, hanem a hitben és a bátorságban rejlett – kezdte beszédét az alpolgármester, hangsúlyozva, hogy Mosonmagyaróvár különösen mélyen kötődik az 56-os eseményekhez. 

Az 1956-os forradalom mindannyiunk közös öröksége - Megemlékezés Mosonmagyaróváron

Fotók: Mészely Réka

Október 26-án  város polgárai is kiálltak az igazságért – és bár az akkori hatalom vérrel válaszolt, a mosonmagyaróvári hősök példája mindörökre emlékeztet minket: a szabadságért hozott áldozat soha nem hiábavaló.

– 1956 a világ számára azt üzente: a magyar nép soha nem nyugszik bele az elnyomásba. Akkor is felállunk, ha erősebb hatalom tornyosul fölénk. Akkor is kimondjuk az igazságot, ha félelem vesz körül. Akkor is vállaljuk a küzdelmet, ha tudjuk, hogy nagy árat kell fizetnünk érte. 1956 nem kisajátítható, nem újraértelmezhető és nem átírható. Ez a forradalom mindannyiunk közös öröksége. Kortól, nézettől, származástól függetlenül – mindannyiunké. 1956 a magyar nép örök mértékegysége: a bizonyíték, hogy egy nemzet képes összefogni, és képes nemet mondani a hazugságra, egy egész nemzet volt képes arra, hogy kimondja: „Ruszkik, haza!” – fogalmazott Balázs Endre, aki arról is beszélt, a forradalom emléke nem csupán történelem. Nem múzeumi relikvia, hanem ma is élő tanítás: "1956 azt mondja nekünk, a szabadság nem egyszer s mindenkorra megszerzett kincs. Mindig lesznek idők, amikor újra meg kell küzdenünk érte."

– A mi városunk, Mosonmagyaróvár, és benne mindannyian, ma is azt üzenhetjük: hűek vagyunk 1956 szelleméhez. Nem hajtjuk meg a fejünket az igazságtalanság előtt. Nem mondunk le arról, hogy közösen építsünk egy szabad, igazságos, emberi Magyarországot. Hajtsunk fejet a hősök előtt, de tegyünk fogadalmat is: hogy örökségüket továbbvisszük, és megőrizzük a szabadság lángját – magunknak, gyermekeinknek, az ország jövőjének – tette hozzá az ünnepi szónok. 

 Rékasi Károly színművész műsorában Tihanyi Árpád utolsó levelét idézte családjához. Közreműködött a Piarista Gimnázium énekkara. 

 

 

