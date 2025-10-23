Tisztelet a bátraknak – Sopron méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseire - képgaléria, videó

Az idei megemlékezés – ahogy minden esztendőben – most is méltó főhajtás volt mindazok előtt, akik életüket adták az 1956-os forradalomban Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. Az emlékműnél elhelyezett koszorúk, gyertyák és nemzeti színű szalagok szimbolikusan idézték meg a forradalom szellemét és az önfeláldozás emlékét.

Az 1956-os forradalmi emlékműnél koszorúkkal, virágokkal emlékeztek a hősökre Fotó: Varga Henrietta

Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek Sopronban

Az ünnepségen Farkas Ciprián, Sopron polgármestere mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta:

- Pontosan 69 éve annak, hogy a kezünkbe vettük saját sorsunk irányítását. Ezért október 23-án mi, magyarok mindig összegyűlünk, hogy közösen fejet hajtsunk azon bátrak előtt, akik 1956-ban nemcsak a saját szabadságukért, de mindannyiunk jövőjéért kiálltak.