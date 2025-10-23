október 23., csütörtök

Tisztelet a bátraknak – Sopron méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseire - képgaléria, videó

Ahogy az ország számos pontján, úgy csütörtökön délelőtt Sopronban is ünnepi megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. A Széchenyi téren álló emlékműnél összegyűlt városlakók közösen hajtottak fejet azok előtt, akik 69 évvel ezelőtt a szabadságért és a nemzeti függetlenségért küzdöttek.

Varga Henrietta

Az idei megemlékezés – ahogy minden esztendőben – most is méltó főhajtás volt mindazok előtt, akik életüket adták az 1956-os forradalomban Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. Az emlékműnél elhelyezett koszorúk, gyertyák és nemzeti színű szalagok szimbolikusan idézték meg a forradalom szellemét és az önfeláldozás emlékét.

1956-os forradalom
Az 1956-os forradalmi emlékműnél koszorúkkal, virágokkal emlékeztek a hősökre Fotó: Varga Henrietta

Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek Sopronban

Az ünnepségen Farkas Ciprián, Sopron polgármestere mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta: 

- Pontosan 69 éve annak, hogy a kezünkbe vettük saját sorsunk irányítását. Ezért október 23-án mi, magyarok mindig összegyűlünk, hogy közösen fejet hajtsunk azon bátrak előtt, akik 1956-ban nemcsak a saját szabadságukért, de mindannyiunk jövőjéért kiálltak.

A városvezető kiemelte, hogy az 1956-os események nem csupán történelmi távlatban fontosak, hanem ma is élő példát adnak a hazaszeretetről és az összetartozásról. 

A forradalom megmutatta, hogy nemzetünk meghatározó jellemvonása a hazáért érzett feltétlen szeretet, a legvastagabb falaktól sem megrettenő bátorság és az a kiolthatatlan igazságérzet, amely soha nem engedte, hogy a magyarság eltűnjön a múlt ködében

Farkas Ciprián, polgármester mondott ünnepi beszédet Fotó: Varga Henrietta

Beszédében felidézte Sopron ötvenhatos eseményeit is. Elmondta, hogy „október 23-a másnapján megmozdult a leghűségesebb város”: a diákok, munkások és polgárok egy emberként álltak ki a szabadság mellett. A Széchenyi téren az Egyetemi Ifjúság tagjai megkoszorúzták gróf Széchenyi István szobrát, a város több pontján kitűzték a nemzeti lobogót, és megalakult a Nemzeti Tanács, valamint a Nemzetőrség.

Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat:

Sopron méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseire

Fotók: Varga Henrietta

A felidézett történetek között helyet kapott az is, hogy a soproniak szolidaritást vállaltak a fővárosi harcosokkal: adományokat gyűjtöttek, és „november 2-án az elesett hősök előtt is lerótták kegyeletüket.

Bár a szabadságharc vér nélkül ért véget a városban, a megtorlás szele itt is érezhető volt, s ezrek kényszerültek elhagyni otthonukat.

A jelenkor üzenetéről szólva Farkas Ciprián arra figyelmeztetett, hogy „a szabadság nem magától értetődő. A szuverenitásunkért újra és újra ki kell állnunk.” Hozzátette: ma már nem a barikádokon kell helytállni, hanem a mindennapokban kell őrizni a békét, a kultúrát és a nemzeti értékeket. 

- Mi magyarok tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és merre tartunk – zárta ünnepi gondolatait.

A Soproni Petőfi Színház művészei és a Sopron Táncegyüttes ünnepi műsorát láthatták az érdeklődők Fotó: Varga Henrietta

A beszéd után a Soproni Petőfi Színház és a Sopron Táncegyüttes közös műsora következett, mely méltó módon idézte meg a forradalom hangulatát. Az ünnepség végén a város intézményeinek és szervezeteinek képviselői, valamint az emlékezők koszorúkat és virágokat helyeztek el az emlékműnél. A rendezvényt katonai tiszteletadás zárta, méltóságteljes csendben, a hősök iránti hálával a szívekben.

 

