Tisztelet a bátraknak – Sopron méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseire - képgaléria, videó

Az idei megemlékezés – ahogy minden esztendőben – most is méltó főhajtás volt mindazok előtt, akik életüket adták az 1956-os forradalomban Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. Az emlékműnél elhelyezett koszorúk, gyertyák és nemzeti színű szalagok szimbolikusan idézték meg a forradalom szellemét és az önfeláldozás emlékét.

Az 1956-os forradalmi emlékműnél koszorúkkal, virágokkal emlékeztek a hősökre Fotó: Varga Henrietta

Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztek Sopronban

Az ünnepségen Farkas Ciprián, Sopron polgármestere mondott beszédet, amelyben hangsúlyozta:

- Pontosan 69 éve annak, hogy a kezünkbe vettük saját sorsunk irányítását. Ezért október 23-án mi, magyarok mindig összegyűlünk, hogy közösen fejet hajtsunk azon bátrak előtt, akik 1956-ban nemcsak a saját szabadságukért, de mindannyiunk jövőjéért kiálltak.

A városvezető kiemelte, hogy az 1956-os események nem csupán történelmi távlatban fontosak, hanem ma is élő példát adnak a hazaszeretetről és az összetartozásról.

A forradalom megmutatta, hogy nemzetünk meghatározó jellemvonása a hazáért érzett feltétlen szeretet, a legvastagabb falaktól sem megrettenő bátorság és az a kiolthatatlan igazságérzet, amely soha nem engedte, hogy a magyarság eltűnjön a múlt ködében

Farkas Ciprián, polgármester mondott ünnepi beszédet Fotó: Varga Henrietta

Beszédében felidézte Sopron ötvenhatos eseményeit is. Elmondta, hogy „október 23-a másnapján megmozdult a leghűségesebb város”: a diákok, munkások és polgárok egy emberként álltak ki a szabadság mellett. A Széchenyi téren az Egyetemi Ifjúság tagjai megkoszorúzták gróf Széchenyi István szobrát, a város több pontján kitűzték a nemzeti lobogót, és megalakult a Nemzeti Tanács, valamint a Nemzetőrség.

