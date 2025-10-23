A forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek vármegyénkben - Nagyvárosaink ünnepségei egy cikkben - fotók,videó

Ne feledd, hogy szabadnak születtél! – hallhattuk a a győri ünnepi műsorban csütörtökön. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a szokásos ünnepi megemlékezés és koszorúzás mellett az 1956-os győri megemlékezés részeként egy különleges eseményre is sor került.

1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója: Több városban volt koszorúzási ünnepség, és színes programokkal is készültek a szerezők.

Fotó: Molcsányi Máté

1956-os forradalom és szabadságharc: hit és emlékezés vármegyénk nagyvárosaiban

Győrben, az 1956-os győri megemlékezés október 23-án a Szigethy Attila domborműnél, a Dunántúli Nemzeti Tanács egykori működési helyén kezdődött rövid köszöntővel és koszorúzással, majd a városi ünnepségre került sor a Bisinger sétányon a Golgota emlékműnél. A délelőtt legmeghatóbb eseménye azonban Tihanyi Árpád egész alakos szobrának lelepzése volt, amely teljes egészében magán finanszírozásban valósult meg.