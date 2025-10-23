október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

20°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti ünnep

58 perce

A forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek vármegyénkben - Nagy városaink ünnepségei egy cikkben - fotók,videó

Címkék#emlék#október 23.#forradalom#1956-os forradalom

Ahogy az ország számos pontján, Győr-Moson-Sopronban is számos ünnepi megemlékezést rendeztek szerdán és csütörtökön. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján több nagyvárosban volt koszorúzási ünnepség, és színes programokkal is készültek a szervezők. Egy cikkben mutatjuk.

Kisalföld.hu

Ne feledd, hogy szabadnak születtél! – hallhattuk a a győri ünnepi műsorban csütörtökön. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a szokásos ünnepi megemlékezés és koszorúzás mellett az 1956-os győri megemlékezés részeként egy különleges eseményre is sor került

1956-os forradalom és szabadságharc Győr-Moson-Sopron kapuvár csorna ünnepség
1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója: Több városban volt koszorúzási ünnepség, és színes programokkal is készültek a szerezők.
Fotó: Molcsányi Máté

1956-os forradalom és szabadságharc: hit és emlékezés vármegyénk nagyvárosaiban

Győrben, az 1956-os győri megemlékezés október 23-án a Szigethy Attila domborműnél, a Dunántúli Nemzeti Tanács egykori működési helyén kezdődött rövid köszöntővel és koszorúzással, majd a városi ünnepségre került sor a Bisinger sétányon a Golgota emlékműnél. A délelőtt legmeghatóbb eseménye azonban Tihanyi Árpád egész alakos szobrának lelepzése volt, amely teljes egészében magán finanszírozásban valósult meg.

Ünnepi műsor az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai közül sokan a harcok során veszetették életüket, illetve megannyi polgárt a megtorlás során végeztek ki vagy haltak meg méltatlan körülmények között a börtönökben, vagy lehetetlenítették el őket és családjukat egy életre. 

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

Nem mindennapi történet, ha valaki saját vagyonát áldozza emlékük megörökítésére. Németh Ottó és felesége, Dobos Márta Tihanyi Árpádnak készíttetett köztéri szobor a mártír és sorstársai emlékére készült.

Tihanyi Árpád egész alakos szobrának leleplezése Győrben

Fotók: Molcsányi Máté

Ahogy az ország számos pontján, úgy csütörtökön délelőtt Sopronban is ünnepi megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. A Széchenyi téren álló emlékműnél összegyűlt városlakók közösen hajtottak fejet azok előtt, akik 69 évvel ezelőtt a szabadságért és a nemzeti függetlenségért küzdöttek.

Sopron méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseire

Fotók: Varga Henrietta

Mosonmagyaróvár 1956-ban példát adott. Példát bátorságból, példát összefogásból, példát emberségből. Nekünk, mai polgároknak az a kötelességünk, hogy méltó örökösei legyünk ennek a példának – emelte ki az 1956-os forradalom előtt tisztelgő beszédében Balázs Endre alpolgármester a Mosonvármegyei Múzeumnál szervezett ünnepségen.

Az 1956-os forradalom mindannyiunk közös öröksége - Megemlékezés Mosonmagyaróváron

Fotók: Mészely Réka

Míg korábban a Flesch Központban, idén a Mosonvármegyei Múzeumnál hajtottak fejet október 23-án a ötvenhatos hősök emléke előtt. Balázs Endre mosonmagyaróvári alpolgármester megemlékező beszéde mellett 1956! Te csillag! címmel Rékasi Károly színművész mutatott be műsort.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek a csornaiak szerdán este a város '56-os emlékművénél. Beszédet Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő mondott, mint kifejette: hitet kell tenni a forradalom küzdelmének folytatása mellett.

A forradalom és szabadságharc emlékművénél hajtottak fejet Csornán 1956 hősei előtt

Fotók: Cs.K.A.

Dr. Gadányi Károly professzor tartott beszédet Kapuváron az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepségen. Felidézte gyerekkori emlékeit a forradalom napjairól.

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére Kapuváron

Fotók: Cs.K.A.

Október 23-án ismét megtelt Budapest belvárosa. A békepárti Magyarország hangja ismét hallatszik Európában – csütörtökön rendezték meg a Békemenetet, Orbán Viktor beszédével a Kossuth téren.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu