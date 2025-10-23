58 perce
A forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek vármegyénkben - Nagy városaink ünnepségei egy cikkben - fotók,videó
Ahogy az ország számos pontján, Győr-Moson-Sopronban is számos ünnepi megemlékezést rendeztek szerdán és csütörtökön. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján több nagyvárosban volt koszorúzási ünnepség, és színes programokkal is készültek a szervezők. Egy cikkben mutatjuk.
Ne feledd, hogy szabadnak születtél! – hallhattuk a a győri ünnepi műsorban csütörtökön. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján a szokásos ünnepi megemlékezés és koszorúzás mellett az 1956-os győri megemlékezés részeként egy különleges eseményre is sor került.
1956-os forradalom és szabadságharc: hit és emlékezés vármegyénk nagyvárosaiban
Győrben, az 1956-os győri megemlékezés október 23-án a Szigethy Attila domborműnél, a Dunántúli Nemzeti Tanács egykori működési helyén kezdődött rövid köszöntővel és koszorúzással, majd a városi ünnepségre került sor a Bisinger sétányon a Golgota emlékműnél. A délelőtt legmeghatóbb eseménye azonban Tihanyi Árpád egész alakos szobrának lelepzése volt, amely teljes egészében magán finanszírozásban valósult meg.
Ünnepi műsor az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
1956. október 23.: megemlékezés, koszorúzás, és egy szobrot is lelepleztek Győrben - Három képgalériában mutatjuk az ünnepi eseményeket
Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai közül sokan a harcok során veszetették életüket, illetve megannyi polgárt a megtorlás során végeztek ki vagy haltak meg méltatlan körülmények között a börtönökben, vagy lehetetlenítették el őket és családjukat egy életre.
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
Nem mindennapi történet, ha valaki saját vagyonát áldozza emlékük megörökítésére. Németh Ottó és felesége, Dobos Márta Tihanyi Árpádnak készíttetett köztéri szobor a mártír és sorstársai emlékére készült.
Tihanyi Árpád egész alakos szobrának leleplezése GyőrbenFotók: Molcsányi Máté
Ahogy az ország számos pontján, úgy csütörtökön délelőtt Sopronban is ünnepi megemlékezést tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján. A Széchenyi téren álló emlékműnél összegyűlt városlakók közösen hajtottak fejet azok előtt, akik 69 évvel ezelőtt a szabadságért és a nemzeti függetlenségért küzdöttek.
Sopron méltón emlékezett az 1956-os forradalom hőseireFotók: Varga Henrietta
Mosonmagyaróvár 1956-ban példát adott. Példát bátorságból, példát összefogásból, példát emberségből. Nekünk, mai polgároknak az a kötelességünk, hogy méltó örökösei legyünk ennek a példának – emelte ki az 1956-os forradalom előtt tisztelgő beszédében Balázs Endre alpolgármester a Mosonvármegyei Múzeumnál szervezett ünnepségen.
Az 1956-os forradalom mindannyiunk közös öröksége - Megemlékezés MosonmagyaróváronFotók: Mészely Réka
Míg korábban a Flesch Központban, idén a Mosonvármegyei Múzeumnál hajtottak fejet október 23-án a ötvenhatos hősök emléke előtt. Balázs Endre mosonmagyaróvári alpolgármester megemlékező beszéde mellett 1956! Te csillag! címmel Rékasi Károly színművész mutatott be műsort.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek a csornaiak szerdán este a város '56-os emlékművénél. Beszédet Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő mondott, mint kifejette: hitet kell tenni a forradalom küzdelmének folytatása mellett.
A forradalom és szabadságharc emlékművénél hajtottak fejet Csornán 1956 hősei előttFotók: Cs.K.A.
Dr. Gadányi Károly professzor tartott beszédet Kapuváron az 1956-os forradalom emlékére rendezett ünnepségen. Felidézte gyerekkori emlékeit a forradalom napjairól.
Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére KapuváronFotók: Cs.K.A.
Október 23-án ismét megtelt Budapest belvárosa. A békepárti Magyarország hangja ismét hallatszik Európában – csütörtökön rendezték meg a Békemenetet, Orbán Viktor beszédével a Kossuth téren.