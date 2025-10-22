Főhajtás az új szobornál - Fáklyás felvulás Győrben 1956. október 23. előestéjén - Képgaléria

– Ma este, ahogy akkor, nem a harc zaját halljuk, hanem a szív dobbanását. Győr szívének dobbanását. Egy városét, amely évizedek óta ugyanzt akarja. Békét, biztonságot és szabadságot – szögezte le dr. Fekete Dávid, majd hozzátette, hogy nem véletlen a helyszín sem, ahova az emlékezők elzarándokoltak. Tihanyi Árpád újonnan felállított szobránál gyűltek össze.

Dr. Fekete Dávid, a Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet.

Fotó: Krizsán Csaba

– Tihanyi Árpád példaképünk, aki hitet adott, irányt mutatott és a mai napig inspirál mindannyiunkat.

Ő volt az, aki a forradalom napjaiban nem a félelmet, hanem a reményt képvislete.

Ő volt az, aki a győriek hangját, akaratát hallhatóvá tette egy olyan korban, amikor csendre akartak inteni minket.

És ő volt az, aki megmutatta, micsoda erő lakozik bennünk, ha öszefogunk egymással, ha együtt gondolkodunk, ha ugyanazt akarjuk és közösen cselekszünk érte.

Tihanyi Árpád egy józanul gondolkodó, tisztán érző győri polgár volt, aki hitt abban, hogy a város közösségé és sorsunk csakis rajtunk múlik. Éppen ezért hitt abban is, hogy ha egyszer mi összefogunk, azzá tesszük ezt a várost, amilyennek megálmodtuk. Nem állhatja útunkat sem ármány, sem erő, sem pedig félelem. Tihanyi Árpád több is mint példaképünk. Ikonunk, akire felnézünk, akinek örökségét mi visszük tovább. Isten áldja nevét, és éltesse örökké emlékét! Ahogy búcsúlevelében írta: tudjátok, az igazságért meghalni dicsőség. Ezt a dicsőséget hirdeti mától ez a szobor, hála és köszönet a felajánlóknak, Németh Ottónak és feleségének,valamint a szobrot készítő Lebó Ferenc szobrászművésznek – mondott köszönetet a miniszteri biztos a szobor létrejöttéért, majd felidézte az 1956-os történéseket, ami akkor is azt bizonyította, hogy "együtt, mi győriek, bármire képesek vagyunk". Ezt az összefogást a megtorlások sem tudták megtörni.