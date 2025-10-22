1 órája
Főhajtás az új szobornál - Fáklyás felvulás Győrben 1956. október 23. előestéjén - Képgaléria
A FIDESZ-KDNP frakciója fáklyás felvonulással egybekötött megemlékezést tartott az 1956. október 23-i forradalom és szabadságharc előestéjén Győrben. A megemlékezők először a Török István Emléktáblánál koszorúztak, majd a fáklyás menet átvonult a város új Tihanyi Árpád szobrához, ahol ünnepi megemlékezést tartottak 1956 győri hőseire emlékezve.
Egy győri házaspár elhatározása nyomán született meg az az embernagyságú Tihanyi Árpád szobor, amelynél az emlékezők szerda este azokra emlékeztek, akik bátran kiálltak a szabadság, a nemzeti függetlenség és az emberi méltóság eszméi mellett. Az adományozók szándéka szerint ez a szobor alkalmas lesz 1956 győri hőseire emlékezni évről évre.
Magán adomány 1956 győri hőseinek
Dr. Fekete Dávid, a Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos ünnepi beszédét azzal kezdte: "Forradalmunk vecsernyéjén gyűltünk össze, s nem véletlenül választottuk ezt az időpontot, hogy megemlékezzünk történelmünk sorsfordító eseményére. 69 évvel ezelőtt ez az este jelentette azt a drámai pillanatot, mikor a múlt, a jelen és a jövő összeértek. Ez az este volt, amikor minden kezdődött. A forrdalom lángja még nem gyulladt fel, de a mélyben, a szívekben már ott parázslott." Mint mondta, az emberek szabadságot akartak, biztonságot a családoknak, békét az országnak.
Nézze meg képgalériánkat:
1956. október 23.: fáklyás felvonulással egybekötött megemlékezés GyőrbenFotók: Krizsán Csaba
– Ma este, ahogy akkor, nem a harc zaját halljuk, hanem a szív dobbanását. Győr szívének dobbanását. Egy városét, amely évizedek óta ugyanzt akarja. Békét, biztonságot és szabadságot – szögezte le dr. Fekete Dávid, majd hozzátette, hogy nem véletlen a helyszín sem, ahova az emlékezők elzarándokoltak. Tihanyi Árpád újonnan felállított szobránál gyűltek össze.
– Tihanyi Árpád példaképünk, aki hitet adott, irányt mutatott és a mai napig inspirál mindannyiunkat.
- Ő volt az, aki a forradalom napjaiban nem a félelmet, hanem a reményt képvislete.
- Ő volt az, aki a győriek hangját, akaratát hallhatóvá tette egy olyan korban, amikor csendre akartak inteni minket.
- És ő volt az, aki megmutatta, micsoda erő lakozik bennünk, ha öszefogunk egymással, ha együtt gondolkodunk, ha ugyanazt akarjuk és közösen cselekszünk érte.
Tihanyi Árpád egy józanul gondolkodó, tisztán érző győri polgár volt, aki hitt abban, hogy a város közösségé és sorsunk csakis rajtunk múlik. Éppen ezért hitt abban is, hogy ha egyszer mi összefogunk, azzá tesszük ezt a várost, amilyennek megálmodtuk. Nem állhatja útunkat sem ármány, sem erő, sem pedig félelem. Tihanyi Árpád több is mint példaképünk. Ikonunk, akire felnézünk, akinek örökségét mi visszük tovább. Isten áldja nevét, és éltesse örökké emlékét! Ahogy búcsúlevelében írta: tudjátok, az igazságért meghalni dicsőség. Ezt a dicsőséget hirdeti mától ez a szobor, hála és köszönet a felajánlóknak, Németh Ottónak és feleségének,valamint a szobrot készítő Lebó Ferenc szobrászművésznek – mondott köszönetet a miniszteri biztos a szobor létrejöttéért, majd felidézte az 1956-os történéseket, ami akkor is azt bizonyította, hogy "együtt, mi győriek, bármire képesek vagyunk". Ezt az összefogást a megtorlások sem tudták megtörni.
Az est másik felszólalója, Kiss-Hegyi Anita, kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár is köszönetet mondott a szobor készíttetőjének, Németh Ottónak, és feleségének, Dobos Mártának a szívügyüknek tekintett ügyért, a Tihanyi Árpád szobor felállításáért.
– Tihanyi Árpád nem félt, nem torpant meg, tenni akart. A teljes megyében tisztelt és elismert tanárként vállalta azt, ami egy igazi értelmiség feladata: a felelősséget a közössége iránt. Ő volt az, aki 1956. október 25-én ismerősei és tanítványai kérésére elszavalta a Nemzeti dalt a győri autóbusz pályaudvarnál zajlott tüntetésen. Ő volt az, aki felkereste az amerikai nagykövetséget, hogy a forradalom támogatását kérje. Ő volt az, akit decemberben koholt politikai vádakkal tartóztattak le. Ő volt az is, aki emelt fővel, tiszta szívvel ment a halálba 1957. december 31-én. S nem ő az egyetlen, aki előtt fejet hajtunk, hanem ezer meg ezer Tihanyi Árpád lelkületével rendelkező magyar előtt is, aki megcselekedte, amit megkövetelt a haza – mondta beszédében az államtitkár.
A megemlékezésen Sík Frida és Nagy Balázs, a Győri Nemzeti Színház színművészei adtak műsort, majd megkoszorúzták az új emlékművet.
Látta már ezeket a szenzációs korabeli felvételeket?