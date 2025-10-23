1956-os megyei mozaik - Bana József, nyugalmazott levéltár igazgató volt a Kisalföld podcast vendége

Szovjet tank a Kisfaludy szobornál, akkor Köztársaság tér.

Fotó: A városi levéltár gyűjteményéből

– Tudunk-e egy kronológiát felvázolni, hogy mi és mikor történt a megyében?

– Az akkori megyei napilap, a Győr-Sopronmegyei Hírlap tekintető a forradalom sajtójának. Abban a soproni események voltak az elsők, ott nagyon hamar megalakultak a helyi szervek, zömmel fiatalok mozdultak meg. Győrben kicsit később történtek a dolgok, mint máshol, tehát nem október 23-a a mi igazi napunk, hanem 25-e. Eltelt két nap, mire az emberek magukhoz tértek. Eltávolították a vörös csillagokat, az akkori államcímert, vagy a szovjet emlékmű tetején lévő alakzatokat és hát megalakult a Győri Nemzeti Tanács.

Győriek a városházán.

Fotó: A városi levéltár gyűjteményéből

Ugyanakkor volt egy akció a foglyok kiszabadítására szintén október 25-én délután, ahol lövöldözések során hárman, Máté Mária, Halász Ödön és Szabó Béla meghaltak. A pártbizottság előtt is történtek események, valamint az AVH-ba is mentek az emberek. Másnap aztán a hadsereg átállását is betudhatjuk magunkénak. A Győri Nemzeti Tanács esetében meg kell említeni azt is, hogy egy vegyes összetételű csoport jött össze, és amikor hírül vették, hogy micsoda szörnyű vérengzés van Mosonmagyaróváron, akkor egy győri küldöttség ment oda, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Ennek voltak tagjai Tihanyi Árpád és Földes Gábor, és ezért kapták aztán később a megtolás időszakában a halálos ítéletet.

Szigethy Attila

Fotó: A városi levéltár gyűjteményéből

– Hogyan élték meg az emberek ezeket a napokat, honnan tájékozódhattak?

– Azt mondanám, hogy viszonylag gyorsan, fájdalommentesen ment a forradalmi időszakban az átalakulás, leszámítva Győrben azt a három halottat, Magyarországon később vizsgálták a sortüzeket, amibe beletartozik óvári is. Meg kell jegyezni, hogy ezek nem spontán lövöldözések voltak. A Káller Frigyes, M. Kiss Sándor- féle vizsgálóbizottság a 90-es évek elején begyűjtötte az összes sortűz anyagát, és kiderült, hogy több mint 50 helyen volt sortűz. Viszonylag békés átmenet zajlott le, a gyárakban is.