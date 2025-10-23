1 órája
1956-os megyei mozaik - Bana József, nyugalmazott levéltár igazgató volt a Kisalföld podcast vendége
Mi történt október 23-án Győrben és a megyében, milyen következményei voltak? Erről beszélgettünk Bana József, nyugalmazott levéltár igazgatóval a Kisalföld podcastben az 1956-os forradalmo és szabadságharc
Bana József 48 évet dolgozott levéltárosként, ebből 28 éven keresztül a Győri Levéltár igazgatója volt. Kutatási területe a nyilas mozgalom, a győri zsidóság és cigányság történetét ölelte át, de jelentős munkát végzett Győr 1956-os eseményeinek feltárásában is. Számtalan tanulmány szerzője és levéltári kiadvány szerkesztője, több tudományos konferenciát szervezett. Munkáját többek között 2022-ben Győr díszpolgára címmel, 2024-ben pedig Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el. A szakembert október 23-a kapcsán arról kérdeztük, mi történt 1956-ban Győrben és a megyében, és milyen következményei voltak.
1956 Győrben és a megyében
Hallgassa meg podcast adásunk:
– Október 23-a az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja. A történelemkönyvek többnyire a budapesti eseményekről számolnak be, de sokan nem is tudják, hogy Győr a forradalom második fővárosa volt. Mit jelent ez? Mi történt a megyében?
1956-os megyei mozaik - Bana József, nyugalmazott levéltár igazgató volt a Kisalföld podcast vendégeFotók: Forrás: Bana József
– Az ország más városaival hasonlóan Győrben is megalakult a Nemzeti Tanács, de itt ennél valamivel több történt. Október 30-án megalakult a Dunántúli Nemzeti Tanács (DNT), aminek elnöke Szigethy Attila lett. Ez egy kormányzati szervként tevékenykedő csoportosulás volt, amihez nem csak a Dunántúl megyéi, hanem például Csepel, de kelet-magyarországi területek is csatlakoztak. Rövid fennállása alatt többször átalakult, kibővült, és olyan döntéseket is hozott, amelyeket a központi kormányzat aztán később átvett. Például Magyarország semlegessége Győrben vetődött fel először, amit aztán később Nagy Imre deklarált. Úgy terjedt el a híre, mint hogy ha ez egy ellenkormány lenne, de nem az volt. Kádárék ugyan azt terjesztették, hogy a koreai mintára kettéhasították volna Magyarországot, és az egyik lett volna nyugatbarát, a másik meg keletbarát, de ez nem volt igaz, valójában végig kitűnő kapcsolat volt a két kormányzat között. Nagy Imre például felajánlotta Szigethy Attilának, hogy legyen mezőgazdasági miniszter, amit ő azért hárított el, mert a Nemzeti Parasztpártot szerette volna újjászervezni.
– Tudunk-e egy kronológiát felvázolni, hogy mi és mikor történt a megyében?
– Az akkori megyei napilap, a Győr-Sopronmegyei Hírlap tekintető a forradalom sajtójának. Abban a soproni események voltak az elsők, ott nagyon hamar megalakultak a helyi szervek, zömmel fiatalok mozdultak meg. Győrben kicsit később történtek a dolgok, mint máshol, tehát nem október 23-a a mi igazi napunk, hanem 25-e. Eltelt két nap, mire az emberek magukhoz tértek. Eltávolították a vörös csillagokat, az akkori államcímert, vagy a szovjet emlékmű tetején lévő alakzatokat és hát megalakult a Győri Nemzeti Tanács.
Ugyanakkor volt egy akció a foglyok kiszabadítására szintén október 25-én délután, ahol lövöldözések során hárman, Máté Mária, Halász Ödön és Szabó Béla meghaltak. A pártbizottság előtt is történtek események, valamint az AVH-ba is mentek az emberek. Másnap aztán a hadsereg átállását is betudhatjuk magunkénak. A Győri Nemzeti Tanács esetében meg kell említeni azt is, hogy egy vegyes összetételű csoport jött össze, és amikor hírül vették, hogy micsoda szörnyű vérengzés van Mosonmagyaróváron, akkor egy győri küldöttség ment oda, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Ennek voltak tagjai Tihanyi Árpád és Földes Gábor, és ezért kapták aztán később a megtolás időszakában a halálos ítéletet.
– Hogyan élték meg az emberek ezeket a napokat, honnan tájékozódhattak?
– Azt mondanám, hogy viszonylag gyorsan, fájdalommentesen ment a forradalmi időszakban az átalakulás, leszámítva Győrben azt a három halottat, Magyarországon később vizsgálták a sortüzeket, amibe beletartozik óvári is. Meg kell jegyezni, hogy ezek nem spontán lövöldözések voltak. A Káller Frigyes, M. Kiss Sándor- féle vizsgálóbizottság a 90-es évek elején begyűjtötte az összes sortűz anyagát, és kiderült, hogy több mint 50 helyen volt sortűz. Viszonylag békés átmenet zajlott le, a gyárakban is.
- Ebben az időszakban a gyárakban még hangosbemondók voltak, tehát bárki, aki mondani vagy közölni akart valamit, az a rádión kívül itt is el tudta mondani és számos helyi sajtó létezett.
- A Rába gyárnak például saját újsága volt, és az újjáalakult politikai pártok szintén adtak ki egy-két egyedi lapszámot.
- Kevesen gondolják, de például abban az időszakban a Lakihegy nem a Kossuth rádiót erősítette, hanem a Szabad Győr Petőfi rádiót. Tehát ez ment ki az adásba, és fönnmaradtak, majd a rádiósok peranyagában azok a szöveges dokumentációk szerepeltek, amiket felolvastak.
- Az emberek rendszeresen hallgatták a Szabad Európa Rádiót, az Amerika hangját, a BBC-t, és a sajtó is tömegével jelent meg, tehát azért ezek mindenképp komoly tájékozódási források voltak.
- A forradalmi szervek között is együttműködés volt, a delegációk többször is, például Török István vezetésével voltak a Nagy Imre kormányban, hogy tájékoztassák a őket az itteni eseményekról, és ők is tájékozódjanak arról, hogy mi történik Budapesten. Ez több alkalommal is előfordult.
A forradalmi események értelemszerűen a Vörös Hadsereg bevonulásával fejeződtek be, de amit kevesen tudnak – és ez volt a mi tudományos kutatásunk az eredménye –, hogy bevezettünk egy olyan fogalmat, hogy utóvédharc, ami azt jelentette, hogy hiába jött a kádári Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány, ennek ellenére nem tudta kialakítani jó darabig, hónapokig a saját szerveit, nem voltak megfelelő káderei, akiket a különböző szervezetekbe el tudott helyezni, úgyhogy olyan deviancia is volt, hogy még decemberben is munkástanácsi tagokat delegáltak a kádári kormány helyi szervezeteibe, mert más meg nem vállalta.
Vagy amit kevesen gondolnak, pedig így történt, a Vagongyári Munkástanács még 1957 májusában is üléseket tartott. Ezeknek a jegyzőkönyvét, anyagát mi aztán később kiadtuk. Tehát egy egészen elhúzódó, több hatalmi struktúra volt, ami azt jelentette, hogy valakit reggel letartóztattak, délután már szabadlábon volt.
Természetesen az adott területeken a Vörös Hadsereg is rendelkezett katonai parancsnokságokkal, és ők is adtak ki utasításokat, rendelkezéseket. A Kisalföld is november 4-én jelent meg először ezen a néven, de a Hazánk, amit szintén a forradalmi sajtónak tartanak, szintén november 4-én jelent meg, és körülbelül egy hónapig adták ki. Tehát volt egy ilyen elhúzódó időszak és maga a megtorlásgépezet januárban kezd beerősíteni, és talán májustól mondhatjuk, hogy egy keményebb korszak következett. Ez tömeges letartóztatásokat, koncepciós pereket jelentett.
