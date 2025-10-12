október 4., szombat

Szívmelengető pillanatok

12 iskola mintegy ötszáz diákja énekelt közösen a győri belvárosban

Az eseményt idén már harmadik alkalommal rendeztek meg a belváros szívében, a Baross úton, a Kisfaludy Károly Könyvtár előtt.

12 iskola mintegy ötszáz diákja énekelt közösen a győri belvárosban

Szívmelengető pillanatokkal ajándékozta meg a járókelőket október 2-án, csütörtökön a Győri Kossuth Lajos Általános Iskola kezdeményezése, az „Énekelj velünk!” című program. A rendezvényen ezúttal 12 iskola 458 diákja vett részt. Nyolc győri intézmény mellett Hegyeshalomból, Rábapatonáról, Dunakilitiből és Fertőszentmiklósról is érkeztek tanulók, hogy együtt énekeljenek, és saját produkcióikkal is színesítsék a programot. A hideg őszi időben is lelkes diákok énekszava töltötte be a belvárost, igazi közösségi élményt nyújtva a szülőknek, pedagógusoknak és az érdeklődőknek. 

A Kossuth-iskola Zenevarázs énekes csoportja – amelyet Juhászné Bedő Henrietta és Németh Sándor pedagógusok készítettek fel – idén is központi szerepet játszott a programban.

 

