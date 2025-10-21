október 21., kedd

Orsolya névnap

17°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zene és ünnep

50 perce

Elhúzza a nótánkat a 100 Tagú Cigányzenekar Győrben - fotók, videó

Címkék#muzsikus#Borsi Róbert#jubileumi#koncert#100 Tagú Cigányzenekar

A világhírű 100 Tagú Cigányzenekar jubileumi turnéja idén Győrbe is ellátogat, hogy november 21-én 19 órakor egy felejthetetlen koncerttel ünnepelje fennállásának 40. évfordulóját. Ez egy különleges lehetőség, hogy a városban is átélhesd azt az energiát, amit több mint 100 Tagú Cigányzenekar muzsikusai egyszerre varázsolnak a győri Audi Aréna színpadára klasszikus mesterművek és tradicionális dallamok előadásával.

Barki Andrea

A különleges eseményről, a 100 Tagú Cigányzenekar jubileumi turnéja győri állomásáról tartottak sajtótájékoztatót kedden délelőtt.

100 Tagú Cigányzenekar
A 100 Tagú Cigányzenekar hét muzsikusa adott fergetes ízelítőt november 21-i műsorukból.
Fotó: Molcsányi Máté

A 100 Tagú Cigányzenekar a győri színpadon

Borsi Róbert kulturális tanácsnok köszöntőjében arról beszélt, hogy a cigányzene nem csak egy koncert, egy zenei élmény, hanem történetet mesél el, sorsokat elevenít fel, és érzelmeket élményeket ad át, amelyek mind megjelennek a zenészek muzsikája által.

Nézze meg az eseményen készült képgalériánkat: 

Elhúzza a nótánkat a 100 Tagú Cigányzenekar

Fotók: Molcsányi Máté

A világhírű 100 Tagú Cigányzenekar az idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A műsor mintegy összefoglalója a zenekar eddigi négy évtizedes pályafutásának. A magyar cigányzene egyedi, magával ragadó hangzásvilága bejárta velük az egész világot.

Négy évtizede világhírűek

Danyi Lőrinc, a 100 Tagú Cigányzenekar vezetője az alakulásról, a négy évtizedről és a jubileumról is beszélt, miután megállapította, hogy a 40 év nagyon gyorsan elrepült. – Az együttes egy szomorú esemény kapcsán alakult meg. Egy nagyon híres cigányprímás, Járóka Sándor temetésén több száz muzsikus vett részt. Ott fogalmazódott meg az igény, hogy ne csak egy szomorú eseményen jöjjenek össze a muzsikusok. 1985-ben alakult meg az együttes és nagyon rövid idő alatt világhírnévre tett szert a 100 tagú cigányzenekar. Elnyerték a  Guiness rekordot, mint a világ legnagyobb cigány zenekara. 2000-ben Magyar Örökség-díjas lett a zenekar, és a legnagyobb büszkeségük, hogy 2014. márciusától a zenekar világhírű művészi és hagyományőrző gyakorlata néven került be a Hungarikumok közé, azóta használhatják a kitüntető címet. 

Nagyon készülnek már a koncertre, mint mindig. A műsort úgy választották ki, hogy a művészi és hagyományos darabok is megjelenjenek, korra és nemre való tekintettel élvezzék a hallgatók.

100 Tagú Cigányzenekar
Fergeteges cimbalomszóló a sajtótájékoztatón.
Fotó: Molcsányi Máté

Közösségi ünnep

Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője örömmel jelentette, be, hogy november 21-én 19 órakor a 100 tagú cigányzenekart láthatják vendégül az Audi Arénában. –  A város hosszú ideje elkötelezett abban, hogy olyan rangos, értékhordozó eseményeket hozzunk a városba, amelyekkel erősítjük Győr szerepét Magyarország kiemelt kulturális városai között – szögezte le az ügyvezető, aki arról is beszélt, hogy ebben az évben kiemelt célkitűzése volt cégüknek, hogy olyan rendezvényeket hozzanak a városba, amelyek minden korosztályt megszólítanak. Ez a koncert sem csak szórakozás lesz, hanem egy közösségi ünnep, amelyen részt vehet az egész család.

100 Tagú Cigányzenekar
A műsor színpadra állítója, Vona Tibor.
Fotó: Molcsányi Máté

Jubileumi műsor

A műsor színpadra állítója, Vona Tibor is részt vett a sajtótájékoztatón, aki, mint a győriek is emlékezhetnek rá, létrehozta a sikeres, több mint 280 előadást megért az ExperiDance Produkció - Fergeteges: A királyné, a gróf és a cigánylány előadást a 100 Tagú Cigányzenekar szólistáival. A jól sikerült közös munka folytatásaként hozták létre a 40 éves jubileumi műsort, amelyben az egyes zenei darabokhoz speciális ledfal animációkat készítettek, ami mozgalmasságával hozzáad a művészi élményhez.  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu