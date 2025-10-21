Elhúzza a nótánkat a 100 Tagú Cigányzenekar Győrben - fotók, videó

A világhírű 100 Tagú Cigányzenekar az idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. A műsor mintegy összefoglalója a zenekar eddigi négy évtizedes pályafutásának. A magyar cigányzene egyedi, magával ragadó hangzásvilága bejárta velük az egész világot.

Négy évtizede világhírűek

Danyi Lőrinc, a 100 Tagú Cigányzenekar vezetője az alakulásról, a négy évtizedről és a jubileumról is beszélt, miután megállapította, hogy a 40 év nagyon gyorsan elrepült. – Az együttes egy szomorú esemény kapcsán alakult meg. Egy nagyon híres cigányprímás, Járóka Sándor temetésén több száz muzsikus vett részt. Ott fogalmazódott meg az igény, hogy ne csak egy szomorú eseményen jöjjenek össze a muzsikusok. 1985-ben alakult meg az együttes és nagyon rövid idő alatt világhírnévre tett szert a 100 tagú cigányzenekar. Elnyerték a Guiness rekordot, mint a világ legnagyobb cigány zenekara. 2000-ben Magyar Örökség-díjas lett a zenekar, és a legnagyobb büszkeségük, hogy 2014. márciusától a zenekar világhírű művészi és hagyományőrző gyakorlata néven került be a Hungarikumok közé, azóta használhatják a kitüntető címet.

Nagyon készülnek már a koncertre, mint mindig. A műsort úgy választották ki, hogy a művészi és hagyományos darabok is megjelenjenek, korra és nemre való tekintettel élvezzék a hallgatók.

Fergeteges cimbalomszóló a sajtótájékoztatón.

Fotó: Molcsányi Máté

Közösségi ünnep

Szombati-Serfőző Eszter, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője örömmel jelentette, be, hogy november 21-én 19 órakor a 100 tagú cigányzenekart láthatják vendégül az Audi Arénában. – A város hosszú ideje elkötelezett abban, hogy olyan rangos, értékhordozó eseményeket hozzunk a városba, amelyekkel erősítjük Győr szerepét Magyarország kiemelt kulturális városai között – szögezte le az ügyvezető, aki arról is beszélt, hogy ebben az évben kiemelt célkitűzése volt cégüknek, hogy olyan rendezvényeket hozzanak a városba, amelyek minden korosztályt megszólítanak. Ez a koncert sem csak szórakozás lesz, hanem egy közösségi ünnep, amelyen részt vehet az egész család.