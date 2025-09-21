szeptember 21., vasárnap

Együtt az előítéletek ellen

47 perce

„Zsidóság – Befogadás – Kirekesztés” tematikájú kurzus indult a Széchenyi István Egyetemen

Címkék#Széchenyi István Egyetemen#befogadás#zsidóság#kurzus

Szabadon választható BA kurzus indult 2025. szeptember közepén a győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karán szociálpedagógia és szociológia szakos hallgatók részvételével, a Zsidók Győri Gyökerei Közhasznú Alapítvány támogatásával.   

Kisalföld.hu

Az alapítvány által felkért vendégoktatók – Dr. Papp Richárd egyetemi docens (ELTE Társadalomtudományi Kar), valamint Dr. Sükösd Anikó egyetemi adjunktus (KRE Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar) – interaktív előadások és workshopok keretében járják körül és értelmezik az antiszemitizmus problémaköreit, valamint a kirekesztés egyéb megjelenési formáit.   

Papp Richárd, kulturális antropológus, az ELTE docense, előad a SZE hallgatóinak.
Fotó: Krausz P. 

A vendégelőadók és a győri egyetem oktatói többek között fontosnak tartják, hogy a hallgatók e kurzus részét képező önálló kutatásaik keretében arra a kérdésre keressenek választ, hogy milyen jelentéssel bír ma a holokausztra való emlékezés különböző generációk képviselői részére lakóhelyi vagy más közösségekben. A szakemberek módszertani támogatást adnak a mikroszintű szociológiai vizsgálatok elvégzéséhez.  

Krausz Péter, az alapítvány kuratóriumi elnöke köszönetét fejezte ki az egyetemi vezetés támogatásáért, és nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy a győri középiskolákban immáron második éve folyó, azonos témájú alapítványi projekten túl a Széchenyi István Egyetemen önálló kurzus indult. A cél az, hogy a diplomájuk megszerzése után szociális kérdésekkel hivatásosan is foglalkozó fiatalok figyelmét felhívják a társadalmi kirekesztés, többek közt az antiszemitizmus elleni hatékony fellépés fontosságára a kölcsönös társadalmi megértés erősítése érdekében - írta sajtóközleményében a Zsidók Győri Gyökerei Közhasznú Alapítvány.

 

