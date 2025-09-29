Különleges felújítás után - A középkori lakóház új életet kezdhetett Sopronban – fotók

A Soproni Városszépítő Egyesület 2025-ben az Új utca 18. szám alatti lakóházat tüntette ki a Winkler Oszkár-díjjal, melynek célja, hogy olyan építészeti alkotásokat emeljen ki, amelyek nemcsak esztétikai és szakmai minőséget képviselnek, hanem létrehozásuk folyamata is példaként szolgálhat a város polgárai számára.

Idén az Új utca 18-ban található épület érdemelte ki a Winkler Oszkár-díjat Fotó: Varga Henrietta

Winkler Oszkár-díj, a középkori felújított lakóháznak

- A Winkler Oszkár-díjjal olyan építészeti beavatkozásokat ismerünk el, amelyek méltók névadója szellemiségéhez. Magas színvonalon, érzékenyen, a múlt értékeit tiszteletben tartva valósulnak meg – hangsúlyozta a Soproni Városszépítő Egyesület Winkler Oszkár Építészeti Szakbizottságának elnöke.

Az Új utca 18. különleges helyet foglal el Sopron építészeti örökségében. Középkori alapokon álló barokk lakóház, amelynek jelenlegi kiépítése 1748-ból származik. Homlokzatát a felújítás során csupán kisebb munkálatok érintették, a beavatkozások inkább a belső terekre koncentrálódtak.

A legfőbb érték az első emeleti utcai teremsor, ahol a 18. század 70-es éveiből fennmaradt falképek láthatók. A madár- és tájképi ábrázolások a hazai művészettörténet szempontjából is kiemelkedőek. Az épület hátsó szárnyai szintén őriznek történeti értékeket, míg északi részét a 20. század második felében építették újjá.

Fotó: Varga Henrietta

- Szerencsére ma már egyre inkább teret nyer az a szemlélet, hogy a jó építészeti megoldás néha éppen az, ha bizonyos részekhez nem nyúlunk hozzá. Ebben az esetben a homlokzatnál nem volt indokolt a változtatás, ezért a hangsúly a belső tereken volt – mondta Veöerös András.

A felújítás 2014-ben indult, és hosszú éveken át tartott. A tulajdonos, Czunyi Zsuzsanna így emlékezett vissza a munkára:

- 2014-ben vásároltuk meg a házat, és 2018-ban kezdtük el az építkezést. Először bontani kellett, falakat vizsgáltunk, minden vakolatot levertünk. Hosszú, sokszor nehéz folyamat volt, mert mindig kiderült valami újabb feladat. De közben beleszerettünk az épületbe, és nem tudtuk másként elképzelni, mint hogy minden értékét megőrizzük, miközben élhető, világos tereket alakítunk ki.