Visszautazhatsz a főúri időkbe Nagycenken, különleges időutazás vár a Kisvasút Napján

Szeptember 20-án bárki visszarepülhet a múltba, ha ellátogat a Kisvasút Napja rendezvényre, ahol ezúttal gróf Széchenyi István nyomába eredhetnek. A Nagycenk környéki program igazi időutazásra hívja a látogatókat: résztvevői megtapasztalhatják, milyen lehetett egykor a főúri élet.

Kisalföld.hu

Vadászat, lovassport, selyemhernyó-tenyésztés, mindez játékos, élménydús formában elevenedik meg, az egész napos vonatozás varázsával kiegészülve. A Múzeumvasút zakatolása már önmagában is különleges élményt kínál. A rendezvény programjai minden korosztályt megszólítanak. A gyerekek alkothatnak a Bütyköldében, festhetnek a „Átváltozás művészei” kuckóban, míg a felnőttek elmerülhetnek a hagyományőrzés világában. A látogatók vadászkutya-bemutatót, lovaskocsizást a festői Hársfasoron, valamint huszárbemutatót is láthatnak a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület közreműködésével. A nap fénypontja a kastély, amely különleges kedvezményekkel és extra élményekkel várja a Kisvasút Napja látogatóit. Ez a nap nem csupán szórakozás, hanem élő történelemóra, ahol a család apraja-nagyja együtt fedezheti fel Széchenyi örökségét. Akár a vonatozás, akár a lovaskocsik, a huszárok vagy a kastély titkai vonzzák a résztvevőket – biztosak lehetnek benne, hogy igazi kalandban lesz részük.

András. a több mint 100 éves gőzös is a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasúton közlekedik. Fotó: Kisalföld archív

 

