Emlékszik meg erre a buszra, mely a 90-es évek közepén járta a győri utakat?

A Kisalföld Volán Rt. 1996 novemberében alacsonypadlós, virágokkal díszített városi autóbuszt állított szolgálatba Győrben – írja a regigyor.hu. A virágos busz volt a legelső Ikarus 412-es, és egyúttal a megyeszékhely első teljes hosszban alacsonypadlós autóbusza is. A busz 1996 tavaszán készült az Ikarus mátyásföldi gyáregységének kísérleti üzemében.

A virágos busz 1996 és 2018 között közlekedett Győrben.

Fotó: Rába fotótár archívuma / Szabó János

A háromajtós, a hazai piac igényeinek megfelelően Rába főegységekkel szerelt prototípus kocsi – amely a 412-esek között egyedüliként Euro 2-es besorolású, 260 lóerős (191 kW) Rába D10 álló dízelmotorral rendelkezett – 1996 novemberében került az akkori Kisalföld Volán állományba. Az oldalán pompázó tavaszi virágfüzér Lakatos Gy. László grafikusművész munkája.

A virágos buszra könnyebb volt a fel- és leszállás

„Győr kedvence a virágos busz – írta a Kisalföld 1997. március 18-i száma. Lapunk a cikkben kiemelte: "Győr polgárai örömmel tapasztalhatják, hogy erre az autóbuszra nem lépcsőkön kell felszállni, hanem a járdáról egyszerűen csak be kell lépni. Ebből adódóan sokkal gyorsabb az utascsere a megállókban, csökken az autóbusz menetideje, nem is beszélve arról, hogy egyszerre száz személy befogadására képes az alacsony padlós autóbusz."

A Kisalföld Volán Rt. utódja, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉNYKK) az alkatrészellátás nehézségei, valamint a magas fenntartási költségek miatt 2018. július 19-ével vonta ki az állományából a GAT-377 forgalmi rendszámú autóbuszt.