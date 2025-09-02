szeptember 2., kedd

Program

49 perce

Piknik a szőlők között - újra VinoBeats Sopronban

Címkék#bor#szőlő#Sopron

Ötödik alkalommal rendezik meg Sopronban szeptember 5-én és 6-án a VinoBeats-et, amely a város egyik legkülönlegesebb boros-zenés eseménye, és amely mára a régió legnagyobb dűlőpartijává nőtte ki magát. Ez az alkalom igazi mérföldkő: két nap, amely egyszerre szól a családoknak, barátoknak, a bor szerelmeseinek és a zene rajongóinak.

Kisalföld.hu

A VinoBeats-en a délutánokat a lazulás és a piknik hangulat határozza meg: pokrócok a fűben, poharak koccanása, vidám gyerekzsivaj és a baráti beszélgetések. Amikor pedig lemegy a nap, a Steiner-dűlő akkor is megtelik fénnyel, zenével, élettel– a lazításból egy kis táncos forgatag lesz.

VinoBeats
VinoBeats: fény, zene, élet Fotó: VinoBeats

VinoBeats a Steiner-dűlőben

 A rendezvény középpontjában idén is a Soproni Borvidék borászatai állnak, akiknek a legjobb tételeit kóstolhatja a közönség. Újdonságként most először egy vendégpince, egyenesen Pannonhalmáról is bemutatkozik, így a látogatók új ízekkel, különleges borélményekkel gazdagodhatnak. A gasztronómiai kínálatot helyi finomságok teszik teljessé – többek között megtalálható lesz a jellegzetes babsterc, amelyet mindenki érdemes kipróbálni, de a signature gourmet pizzák is visszatérnek. 

Fotó: Meszaros Mark

Kerekasztalok és inspiráló történetek

A VinoBeats mindig is többről szólt, mint bor és zene. Az idei MindFullNest programsátor  is érdekes beszélgetéseknek ad otthon. Pénteken például Vági Édua és Bátor mesélnek utazásaikról és élményeikről, de a soproni kávékultúra meghatározó alakjai is leülnek egy kerekasztalhoz, hogy a kávézás világáról és közösségteremtő erejéről beszélgessenek.
Zene, ami felejthetetlenné teszi az estét

Idén olyan fellépők érkeznek, mint a Shangri-La Experience és a Be Massive Horizon, mellettük pedig további izgalmas előadók gondoskodnak arról, hogy a közönség a nyár egyik legemlékezetesebb buliját élje át. A dallamok nem csak napnyugta után érkeznek, hanem az egész hétvégét végigkísérik. 
Jegyek elővételben

A VinoBeats legutóbb teltházzal zárult, ezért érdemes a jegyeket elővételben beszerezni. A részletek és a pontos program a rendezvény weboldalán és Facebook-oldalán érhetők el.

 

