Piknik a szőlők között - újra VinoBeats Sopronban

A VinoBeats-en a délutánokat a lazulás és a piknik hangulat határozza meg: pokrócok a fűben, poharak koccanása, vidám gyerekzsivaj és a baráti beszélgetések. Amikor pedig lemegy a nap, a Steiner-dűlő akkor is megtelik fénnyel, zenével, élettel– a lazításból egy kis táncos forgatag lesz.

VinoBeats: fény, zene, élet Fotó: VinoBeats

VinoBeats a Steiner-dűlőben

A rendezvény középpontjában idén is a Soproni Borvidék borászatai állnak, akiknek a legjobb tételeit kóstolhatja a közönség. Újdonságként most először egy vendégpince, egyenesen Pannonhalmáról is bemutatkozik, így a látogatók új ízekkel, különleges borélményekkel gazdagodhatnak. A gasztronómiai kínálatot helyi finomságok teszik teljessé – többek között megtalálható lesz a jellegzetes babsterc, amelyet mindenki érdemes kipróbálni, de a signature gourmet pizzák is visszatérnek.

Fotó: Meszaros Mark

Kerekasztalok és inspiráló történetek

A VinoBeats mindig is többről szólt, mint bor és zene. Az idei MindFullNest programsátor is érdekes beszélgetéseknek ad otthon. Pénteken például Vági Édua és Bátor mesélnek utazásaikról és élményeikről, de a soproni kávékultúra meghatározó alakjai is leülnek egy kerekasztalhoz, hogy a kávézás világáról és közösségteremtő erejéről beszélgessenek.

Zene, ami felejthetetlenné teszi az estét

Idén olyan fellépők érkeznek, mint a Shangri-La Experience és a Be Massive Horizon, mellettük pedig további izgalmas előadók gondoskodnak arról, hogy a közönség a nyár egyik legemlékezetesebb buliját élje át. A dallamok nem csak napnyugta után érkeznek, hanem az egész hétvégét végigkísérik.

Jegyek elővételben

A VinoBeats legutóbb teltházzal zárult, ezért érdemes a jegyeket elővételben beszerezni. A részletek és a pontos program a rendezvény weboldalán és Facebook-oldalán érhetők el.