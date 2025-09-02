3 órája
Piknik a szőlők között - újra VinoBeats Sopronban
Ötödik alkalommal rendezik meg Sopronban szeptember 5-én és 6-án a VinoBeats-et, amely a város egyik legkülönlegesebb boros-zenés eseménye, és amely mára a régió legnagyobb dűlőpartijává nőtte ki magát. Ez az alkalom igazi mérföldkő: két nap, amely egyszerre szól a családoknak, barátoknak, a bor szerelmeseinek és a zene rajongóinak.
A VinoBeats-en a délutánokat a lazulás és a piknik hangulat határozza meg: pokrócok a fűben, poharak koccanása, vidám gyerekzsivaj és a baráti beszélgetések. Amikor pedig lemegy a nap, a Steiner-dűlő akkor is megtelik fénnyel, zenével, élettel– a lazításból egy kis táncos forgatag lesz.
VinoBeats a Steiner-dűlőben
A rendezvény középpontjában idén is a Soproni Borvidék borászatai állnak, akiknek a legjobb tételeit kóstolhatja a közönség. Újdonságként most először egy vendégpince, egyenesen Pannonhalmáról is bemutatkozik, így a látogatók új ízekkel, különleges borélményekkel gazdagodhatnak. A gasztronómiai kínálatot helyi finomságok teszik teljessé – többek között megtalálható lesz a jellegzetes babsterc, amelyet mindenki érdemes kipróbálni, de a signature gourmet pizzák is visszatérnek.
Kerekasztalok és inspiráló történetek
A VinoBeats mindig is többről szólt, mint bor és zene. Az idei MindFullNest programsátor is érdekes beszélgetéseknek ad otthon. Pénteken például Vági Édua és Bátor mesélnek utazásaikról és élményeikről, de a soproni kávékultúra meghatározó alakjai is leülnek egy kerekasztalhoz, hogy a kávézás világáról és közösségteremtő erejéről beszélgessenek.
Zene, ami felejthetetlenné teszi az estét
Idén olyan fellépők érkeznek, mint a Shangri-La Experience és a Be Massive Horizon, mellettük pedig további izgalmas előadók gondoskodnak arról, hogy a közönség a nyár egyik legemlékezetesebb buliját élje át. A dallamok nem csak napnyugta után érkeznek, hanem az egész hétvégét végigkísérik.
Jegyek elővételben
A VinoBeats legutóbb teltházzal zárult, ezért érdemes a jegyeket elővételben beszerezni. A részletek és a pontos program a rendezvény weboldalán és Facebook-oldalán érhetők el.