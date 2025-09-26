szeptember 26., péntek

Nem mindennapi projekt

1 órája

Villamos hajtások és teljesítményelektronika: nemzetközi workshopnak adott otthont a Széchenyi Egyetem

A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával valósított meg szakmai projektet a Széchenyi István Egyetem szlovák és lengyel partnereivel. A győri intézmény nemrég a Kassai és a Wrocławi Műszaki Egyetem kutatóinak tartott kétnapos workshopot, amelyen a villamos hajtások és a teljesítményelektronika oktatása került fókuszba.

Széchenyi Egyetem

Évek óta tartó, szoros szakmai kapcsolat adott alapot a Széchenyi István Egyetem és két partnerintézménye, a Kassai és a Wrocławi Műszaki Egyetem projektjének, amelyet a Nemzetközi Visegrádi Alap finanszírozott. A támogatás révén az intézmények három alkalmas workshop-sorozatot tartottak idén, amelynek utolsó állomására a napokban a győri campuson került sor.

A nemzetközi projekt harmadik, egyben utolsó workshopjának a Széchenyi István Egyetem győri campusa adott otthont. 
Fotó: Adorjan Andras Balint / Forrás: Adorján András/SZE

Dr. Horváth Krisztián, az intézmény Villamosmérnöki és Infokommunikációs Tanszékének adjunktusa, a projekt szakmai koordinátora elmondta: a program fókuszában a villamos hajtások és a teljesítményelektronika oktatási minőségének fejlesztése állt. A „Pathways to Excellence in Power Electronics and Electrical Drives Education” elnevezésű kezdeményezés célja emellett a jógyakorlatok átadása, a tapasztalatcsere és a részt vevő intézmények közötti szakmai együttműködések kiszélesítése volt.

„Kollégáimmal együtt igyekeztünk úgy összeállítani a kétnapos győri workshopot, hogy bemutassuk egyetemünk erősségeit, valamint lehetőséget adjunk a magyar, szlovák és lengyel kutatók közötti szakmai diskurzusra. A pályázatunk az oktatásmódszertani kérdéseket helyezte a középpontba, így olyan témákkal foglalkoztunk, mint a projektalapú oktatás, a fiatalok figyelmét felkeltő órai eszközök vagy épp a hallgatói csapatok és tehetséggondozás – fogalmazott dr. Horváth Krisztián. 

– Az eseményen az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar és az Informatikai és Villamosmérnöki Kar vezetése is részt vett, akik örömmel támogatták a projektet, és nyitottan állnak hozzá a további együttműködéshez.”

A program során a kassai és a wrocławi szakemberek számára a Széchenyi-egyetem munkatársai és hallgatói vezettek foglalkozásokat. Dr. Kuczmann Miklós professzor, az Informatikai és Villamosmérnöki kar tudományos dékánhelyettese például a szabályozástechnika témakörének oktatásához tartozó, kísérleti eszközöket alkalmazó módszerét ismertette, a Matematika és Fizika Tanszék adjunktusa, dr. Kulcsár Nárcisz pedig a műszaki terület oktatása és a hallgatói figyelem fenntartása közti kapcsolatról, a modern kor kihívásainak lehetséges megoldásairól tartott előadást. A résztvevők mindemellett betekintést nyertek a Széchenyi-egyetem és az Audi Hungaria közti különleges kooperáció működésébe dr. Feszty Dániel professzor által, valamint érdekességként az intézmény világcsúcstartó hallgatói csapata, a SZEnergy Team is bemutatkozott a tehetséggondozás és a gyakorlati tapasztalatszerzés kérdéseit körbejárva.

A célok között szerepelt a kultúrák közötti kapcsolat erősítése is, ezért a vendégek megismerhették a környék érdekességeit, például ellátogattak a Pannonhalmi Főapátságba. 

Ugyan a projekt ezzel lezárult, de a három részt vevő egyetem már a lehetséges jövőbeli együttműködésekről gondolkodik. Dr. Horváth Krisztián kiemelte: a programnak köszönhetően még szorosabb szakmai kapcsolat alakult ki a felek között, akik a következő időszakban hasonló nemzetközi projekteket, közös kutatásokat és publikációkat terveznek megvalósítani.

 

