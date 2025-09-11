Hadiözvegyek és árvák - Száz éve avatták fel Szilsárkány első világháborús emlékművét

Az első világháború (1914-1918) idején Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. A magyar katonák harcoltak a szerbek, az oroszok, a románok és az olaszok ellen is, de nagyapáink és dédapáink a háború minden frontján küzdöttek. A rábaközi katonák többsége a 76. gyalogezredben, a 13. honvéd gyalogezredben vagy a 9. huszárezredben szolgált a világháború idején. Hősies helytállásuk ellenére a Monarchia nem bírt a túlerővel és a kimerült birodalom kapitulációra kényszerült 1918. novemberében. Az első világháború maga alá temette a történelmi Magyarországot is. Elesett katonáink sírjaira nem kerülhettek virágok, hiszen a sírok idegen országban voltak. A kegyelet így a trianoni Magyarországon művészileg is értékes emlékművekben örökítette meg azok neveit, akik életüket adták a hazáért.

A szilsárkányi első világháborús emlékmű sorsát kutatja Szalay Balázs helytörténész. Fotó: Cs. K. A.

A világháború hőseinek

A Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata 2015-ben kezdte el gyűjteni az első világháborús hősök tiszteletére állított emlékművek adatait. Az évek során több naptárat is kiadtak az emlékművek legfontosabb adataival. A társulat vezetője most a száz évvel ezelőtt felállított szilsárkányi emlékműről osztotta meg a kutatás eredményeit.

Elmondta, hogy a településeket törvény kötelezte a háborúban elesett hősök emlékének megörökítésére. Az állam arra is odafigyelt, hogy ezek az emlékművek megfelelő színvonalúak legyenek. Igen ám, de a háború utáni gazdasági helyzet nem tette lehetővé minden esetben az egyedi tervezésű háborús emlékművek felállítását. Ezért egy mintakollekcióból lehetett választani, amiből a megrendelő település anyagi helyzetéhez és ízléséhez mérten tudott rendelni. A szilsárkányi szobor hátulján az 1923-as évszám szerepel, vagyis amikor készült, még nem tudta a mester, hogy hol kerül felállításra a munkája.

A szilsárkányi szobrot készítő marosvásárhelyi születésű Székely Károly (1880-1941) maga is megjárta a harcteret. Többször megsebesült, míg 75 százalékos hadirokkantként szerelték le. Székely foglalkoztatott művésznek számított, hiszen 1922-től 1935-ig 25 emlékmű épült az ország különböző pontjain. A közelünkben Egyeden és Marcaltőn találkozhatunk még a munkáival.