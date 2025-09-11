szeptember 11., csütörtök

Emlékművet avattak

1 órája

Hadiözvegyek és árvák - Száz éve avatták fel Szilsárkány első világháborús emlékművét

Címkék#szobor#világháború#hős#emlékmű#Szalay Balázs#avatás

Száz évvel ezelőtt, 1925-ben avatták fel a szilsárkányi, első világháborús emlékművet. Szalay Balázs helytörténész kutatja az alkotás történetét és a rajta felsorolt hősi halottak sorsát. Az első világháború emlékére a helyiek gyűjtésből állítottak emlékművet.

Cs. Kovács Attila

Az első világháború (1914-1918) idején Magyarország az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. A magyar katonák harcoltak a szerbek, az oroszok, a románok és az olaszok ellen is, de nagyapáink és dédapáink a háború minden frontján küzdöttek. A rábaközi katonák többsége a 76. gyalogezredben, a 13. honvéd gyalogezredben vagy a 9. huszárezredben szolgált a világháború idején. Hősies helytállásuk ellenére a Monarchia nem bírt a túlerővel és a kimerült birodalom kapitulációra kényszerült 1918. novemberében. Az első világháború maga alá temette a történelmi Magyarországot is. Elesett katonáink sírjaira nem kerülhettek virágok, hiszen a sírok idegen országban voltak. A kegyelet így a trianoni Magyarországon művészileg is értékes emlékművekben örökítette meg azok neveit, akik életüket adták a hazáért.

Az első világháború emlékművének történetét kutatja Szalay Balázs.
A szilsárkányi első világháborús emlékmű sorsát kutatja Szalay Balázs helytörténész. Fotó: Cs. K. A.

A világháború hőseinek

A Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata 2015-ben kezdte el gyűjteni az első világháborús hősök tiszteletére állított emlékművek adatait. Az évek során több naptárat is kiadtak az emlékművek legfontosabb adataival. A társulat vezetője most a száz évvel ezelőtt felállított szilsárkányi emlékműről osztotta meg a kutatás eredményeit. 

Elmondta, hogy a településeket törvény kötelezte a háborúban elesett hősök emlékének megörökítésére. Az állam arra is odafigyelt, hogy ezek az emlékművek megfelelő színvonalúak legyenek. Igen ám, de a háború utáni gazdasági helyzet nem tette lehetővé minden esetben az egyedi tervezésű háborús emlékművek felállítását. Ezért egy mintakollekcióból lehetett választani, amiből a megrendelő település anyagi helyzetéhez és ízléséhez mérten tudott rendelni. A szilsárkányi szobor hátulján az 1923-as évszám szerepel, vagyis amikor készült, még nem tudta a mester, hogy hol kerül felállításra a munkája.

A szilsárkányi szobrot készítő marosvásárhelyi születésű Székely Károly (1880-1941) maga is megjárta a harcteret. Többször megsebesült, míg 75 százalékos hadirokkantként szerelték le. Székely foglalkoztatott művésznek számított, hiszen 1922-től 1935-ig 25 emlékmű épült az ország különböző pontjain. A közelünkben Egyeden és Marcaltőn találkozhatunk még a munkáival.   

 A képviselő-testület 1924. március 22-i ülésén vetette fel Rákosy Gyula tábornok, hogy Szilsárkány is örökítse meg a hazáért életüket feláldozó hősök emlékét. A képviselők a bemutatott tervek közül a 7-es számút választották. Ekkor még úgy tervezték, hogy októberre a községbe kerül a szobor. A 125 mázsa búzában megállapított költségeket az adófizetés arányában kívánták beszedni. A hozzájárulások azonban nem folytak be elégséges mértékben, így a Baditz Lajos vezette szoborbizottság kérésére 1925. áprilisában úgy döntöttek, hogy a községi pénztárból előlegezik meg a felállítás költségeit. A korabeli sajtó szerint végül 120 mázsa búzának megfelelő összegből készült el az alkotás.

1925. június 21-én, vasárnap délután került sor a szoborátadásra. „Lélekemelően szép látvány volt, amikor a közönség hosszú menetben a községen keresztül az emlékműhöz vonult, amely a Csornára kivezető út mellett az utolsó házak között, kis téren van felállítva, díszes vasráccsal határolva. Közvetlenül az emlékmű körül a hadiözvegyek és árvák helyezkedtek el, továbbá a hivatalos képviseletek, míg a rácson kívül a közönség ezrei. A felavató ünnepélyt az alkalmi dalárda Hiszekegye nyitotta meg, majd dr. Baditz Lajos, a szoborbizottság elnöke üdvözölte a megjelenteket és röviden vázolta az emlékmű létesítési előmunkálatainak történetét. Utána Szabó Bözsi és Mészáros Miklós hadiárvák hazafias költeményeket szavaltak el.” – számolt be a Sopron vármegye című lap.

A község szülötte, Hőgyészy Pál, vármegyei főjegyző tartott emlékbeszédet, majd ismét Szabó Erzsi hadiárva következett: olyan átérzéssel szavalta el Gárdonyi Géza „Háború árvája” című költeményét, hogy hangos zokogás töltötte be a szobor előtti teret. A vers első versszaka: "Fészekből kiesett madár - a nevem./És én nem tudom: mi történt velem?/Annyit sírtam, a szám is bele fáradt:/Jaj, nem találom apámat, anyámat."

Az összefogást jól szemléltette, hogy a három vallás – evangélikus, izraelita, katolikus – papja is megáldotta az emlékművet. Az ünnepség végére a magas talapzaton álló emlékmű valósággal virág- és koszorúpiramisból emelkedett a magasba. Az ünnepélyt a Himnusszal zárta be az énekkar. A szilsárkányi szobor talapzatán ábrázolt honvéd jobb kezében zászló, baljában pedig a Mannlicher típusú puskája van. A talapzaton a háborúban odaveszett szilsárkányi vitézek neve mellett a Szózat egyik sorát is olvashatjuk: "Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért."

A szilsárkányi emlékmű egy korabeli képeslapon. (Pap Tibor gyűjteménye)

A szobor talapzatán 65 név szerepel, akiknek harmadáról tudott pontosabb adatokkal szolgálni Szalay Balázs. Több huszár is található a hősi halottak között: 

  • Boros Józsefet Máramarosszigeten, 
  • Gratczak Istvánt a mai ukrajnai Volodimirben, 
  • Kuti Gábort Csíkszeredán, 
  • Németh Jánost Komarownál, 
  • Tóth Józsefet Korytnicánál temették el. 

A lengyel Suloszowa, mely arról nevezetes, hogy az egyik leghosszabb egyutcás település, két szilsárkányinak is a végső nyughelye lett: a 76. gyalogezredben harcoló Gestetner Sándor és Gratczak József is itt esett el 1914. végén. A 76-osok soraiban küzdött Csepregi Antal, Mészáros János és Nagy István is. A Monarchia utolsó győzelmét hozó caporettói áttörés sikeréért két szilsárkányi is az életét adta: Rehberger Zoltán 1917. október 28-án egy árkászszázad hadnagyaként esett el San Gabriele-hegynél, a tüzér Lipovics Imre pedig a Piave közelében vesztette életét. Orosz hadifogságban hunyt el Berta József, Élő Gábor, Kiss József és Török István. Szabó Vendel hazakerült a harcterekről, 1918. november 17-én Szilsárkányban hunyt el és itt is temették. Takács Géza 1918.december 8-án hunyt el a soproni csapatkórházban és a sopronbánfalvi temetőben nyugszik.

Az emlékmű a 86-os főút mellett van, mégis nehéz észrevenni a mellette álló pagodafáktól. A más néven japánakácnak is nevezett fáknak is megvan a történetük. Európában a 18. század közepétől terjedt el díszfaként. A szilsárkányi példányait a szobor avatását követően ültette Nagy István kovácsmester, akinek az emlékmű mellett volt a kovácsműhelye. A két közel százéves fa koronái mintha a látszólag céltalan útkeresés mementója lenne, míg lecsüngő gallyai mintha a lemondásé.

Szalay Balázs felvette a kapcsolatot a szobrászművész családjával és a Szépművészeti Múzeummal is, s bár eddig nem került elő dokumentum a szilsárkányi szoborról, de a kutató bízik benne, hogy a centenárium évében előkerülhet még emlék. A társulat továbbra is gyűjti az emlékművek avatásáról készült fotókat, visszaemlékezéseket és meghívókat is. A helytörténet kutatók nem csupán az első, hanem a második világháborús emlékművek készítésének idejét is szeretnék összegyűjteni, így ezekről is várják az információkat.

 

 

