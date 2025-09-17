Közlekedés
2 órája
Vigyázat! Működik a lámpa a révfalui hídnál!
A Dunakapu téren várakozva tűnt fel a sok dudálás. Utánanéztünk, mi okozza a forgalmi zavart.
A révfalui hídról lekanyarodva különös újítással találkoztunk. Az eddig maximum villogó közlekedési lámpa most pirosan égett. Működésbe hozták a gyalogos átkelőhelynél.
Tehát a közlekedési lámpa is működik, így ne megszokásból közlekedjünk arra, hanem figyeljük a lámpa jelzéseit. Ottjártunkkor még a gyalogosok is összezavarodva közlekedtek a zebrán.
