Vigyázat! Működik a lámpa a révfalui hídnál!

A révfalui hídról lekanyarodva különös újítással találkoztunk. Az eddig maximum villogó közlekedési lámpa most pirosan égett. Működésbe hozták a gyalogos átkelőhelynél.

Tehát a közlekedési lámpa is működik, így ne megszokásból közlekedjünk arra, hanem figyeljük a lámpa jelzéseit. Ottjártunkkor még a gyalogosok is összezavarodva közlekedtek a zebrán.