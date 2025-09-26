Hamarosan új cég szolgáltatja a Vidanet ügyfeleinek a tévét és a netet Győrben

Fontos levelet kaptak a győri székhelyű Vidanet Zrt. ügyfelei a megyeszékhelyen. Mint írják: 2025. november 1-től a KalászNet Kft. veszi át a Vidanet Zrt.-től a VGreen Kft. teljes körű üzemeltetését. Az erről szóló részletes tájékoztatót ide kattintva is megtekintheti. A szolgáltatások megszakítás nélkül, változatlan díjak és feltételek mellett működnek tovább a VGreen Kft. ÁSZF-je szerint.

Győrben a Vidanet helyett új cég szolgáltatja a tévét és a netet.

Erre figyeljenek a Vidanet ügyfelei

Ugyanakkor azt is közölték, hogy kérik, a Vidanet által kiállított, korábbi számlákat legkésőbb 2025. szeptember 30-ig rendezze minden ügyfél a Vidanet felé. Az októberi számlák még a Vidanettől érkeznek, a novemberi számlát viszont már a KalászNet állítja ki, így aki csoportos beszedéssel rendezte az összeget, novembertől új megbízást kell adnia a bankjánál, az eddigi ügyfélazonosító megadásával.

Novembertől az ügyfélszolgálati megkereséseket is a KalászNet Kft. intézi, ez maradt a Győr Plázában (9024 Győr, Vasvári Pál u. 1/a.). A nyitva tartás hétfőtől szerdáig és pénteken 9 és 18 óra, csütörtökön 9 és 20 óra, szombaton 9 és 14 óra között.

A november 1-jétől érvényes feltételeket részletesen ebben a dokumentumban találja.

Arról az év elején számoltunk be, hogy a Magyar Telekom értékesítette a Vidanetet.

A KalászNet az oldalán ezt írja a cégről: A KalászNet Kft. a Magyar Telekom Csoport tagjaként a televíziózás jövőbemutató élményét kínálja ügyfeleinek. A cég jogelődje több mint 10 éves múlttal rendelkezik a kábeltelevíziós szolgáltatói piacon. Az eredményes működésnek köszönhetően 2011-ben a Magyar Telekom Nyrt. vásárolta meg a céget és vált annak 100 százalékos tulajdonosává.