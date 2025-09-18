Pápai áldást kapott születésnapján Zoli bácsi

Horváth Zoltán Vica község szeretett és köztiszteletben álló lakója, ő a vicai kántor. Zoli bácsi a napokban töltötte be 90. életévét. A jeles alkalomból köszöntötte őt a beledi önkormányzat, mivel Vica közigazgatásilag a városhoz tartozik. A vicai kántornak az egyházközség is gratulált. Henczel Szabolcs plébános a pápai áldást bizonyító oklevelet adta át, Horváth Béla, az egyházközség elnöke pedig a közösség jókívánságait, ajándékait.

Horváth Zoltánt, a vicai kántort és feleségét a nagy ünnep alkalmából Major Jenő, Beled polgármestere látogatta meg. Fotó: Beledi önkormányzat

90 éves lett a vicai kántor

Horváth Zoltán, ahogy a helyiek nagy szeretettel emlegetik, Zoli bácsi évtizedek óta szolgálja az egyházat kántorként. Nem csak Vicán, hiszen, ha a szolgálat úgy kívánja, akkor más, környékbeli településeken is. Falujában szeretik és tisztelik, elismerik a közösségért végzett munkáját. Születésnapját sem felejtették el a vicai templomban adták át neki az ajándékokat. Először is XIV. Leó pápa oklevelét vette át Henczel Szabolcs plébánostól, amellyel az egyházfő pápai áldását küldi a vicai kántornak. Horváth Béla, az egyházközség elnöke megható és szívhez szóló beszédben köszönte meg Zoli bácsi hosszú szolgálatát és kívánt még további, egészségben, a köz szolgálatában eltöltött éveket.

Zoli bácsit a vicai egyházközség is felköszöntötte. Fotó: Vica közösségi oldala

A beledi önkormányzat nevében Major Jenő polgármester kereste fel a Horváth családot és adta át a falu ajándékát, illetve a miniszterelnök gratuláló oklevelét.