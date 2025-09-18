1 órája
Pápai áldást kapott születésnapján Zoli bácsi
Horváth Zoltán, a vicai kántor betöltötte 90. életévét. Kapott pápai áldást, köszöntötte az önkormányzat és az egyházközség is. A vicai kántor évtizedek óta szolgálja a közösséget.
Horváth Zoltán Vica község szeretett és köztiszteletben álló lakója, ő a vicai kántor. Zoli bácsi a napokban töltötte be 90. életévét. A jeles alkalomból köszöntötte őt a beledi önkormányzat, mivel Vica közigazgatásilag a városhoz tartozik. A vicai kántornak az egyházközség is gratulált. Henczel Szabolcs plébános a pápai áldást bizonyító oklevelet adta át, Horváth Béla, az egyházközség elnöke pedig a közösség jókívánságait, ajándékait.
90 éves lett a vicai kántor
Horváth Zoltán, ahogy a helyiek nagy szeretettel emlegetik, Zoli bácsi évtizedek óta szolgálja az egyházat kántorként. Nem csak Vicán, hiszen, ha a szolgálat úgy kívánja, akkor más, környékbeli településeken is. Falujában szeretik és tisztelik, elismerik a közösségért végzett munkáját. Születésnapját sem felejtették el a vicai templomban adták át neki az ajándékokat. Először is XIV. Leó pápa oklevelét vette át Henczel Szabolcs plébánostól, amellyel az egyházfő pápai áldását küldi a vicai kántornak. Horváth Béla, az egyházközség elnöke megható és szívhez szóló beszédben köszönte meg Zoli bácsi hosszú szolgálatát és kívánt még további, egészségben, a köz szolgálatában eltöltött éveket.
A beledi önkormányzat nevében Major Jenő polgármester kereste fel a Horváth családot és adta át a falu ajándékát, illetve a miniszterelnök gratuláló oklevelét.
Zoli bácsi meghatározó tagja a községnek, szorgalmával, tisztességével és helytállásával vívta ki a helyiek elismerését. Korosztályának egyik utolsó képviselője a településen. Barátságos és szerény, nem véletlen, hogy a falubeliek nem feledkeztek el születésnapjáról sem.