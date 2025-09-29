3 órája
Itt az ősz és csúsznak az utak, így vezess biztonságosan, hogy te is hazaérj
Ősszel többször hullik eső mint a nyári időszakban. Fontos hogy az utak csúszósakká válnak, megnő a fékút, rosszabb látási viszonyok nehezítik a sofőrök életét. Az autó gumiabroncsai elveszíthetik a kapcsolatot az úttal, ezért kétszer akkora az esélye a balesetnek, mint száraz aszfalton. Cikkünkben megmutatjuk hogyan vezess biztonságosan!
A HTA (Magyar Gumiabroncs Szövetség) szakértői tíz tanácsot gyűjtöttek össze, eső vagy nedves idő esetére. Vezess biztonságosan: ha ezeket megfogadjuk sokat tehetünk azért, hogy épségben hazaérjünk.
Vezess biztonságosan! Ezt a 10 tanácsot érdemes megfogadnod
Íme a tíz pont, melynek részleteit közleményükben osztották meg portálunkkal.
1. A technika segít, de nem helyettesít
A mai autók tele vannak biztonsági rendszerekkel – blokkolásgátlóval (ABS), stabilitás- és kipörgésgátlóval (ESP, ASR), fékasszisztenssel. Ezek valóban sokat segítenek, de nem csodafegyverek. A fizika törvényeit nem írják felül, ezért mindig a körülményekhez igazodó, óvatos vezetés az első számú biztonsági tényező. Kereszteződésben vegyük fel a szemkontaktust, elsőbbségünk csak akkor van, ha meg is adják!
2. Nyugalom, egyenletes vezetés
A kapkodás és a hirtelen manőverek száraz úton sem szerencsések, de esőben kifejezetten veszélyesek. A nedves útburkolat miatt hosszabb fékútra van szükség, így a többiek sokszor nem tudnak időben reagálni egy hirtelen fékezésre vagy sávváltásra. Ezért érdemes előrelátóan, nyugodt mozdulatokkal közlekedni – és mindig használni az irányjelzőt.
3. Lassítsunk – tényleg számít!
Az eső miatt csökken a tapadás, ezért a fékút akár többszörösére is nőhet. A reakcióidő is számít: átlagosan 1 másodperc telik el, amíg vészhelyzetben a fékre lépünk. Ez 50 km/h-nál 15 méter plusz távot jelent – ami akár élet-halál kérdése lehet. Autópályán pedig esőben különösen ajánlott lassítani. Nem véletlen, hogy több országban (pl. Franciaországban, Németországban) esőben hivatalosan is alacsonyabb a megengedett sebesség.
4. Figyeljük előre az utat
Az előrelátás kulcsfontosságú. Nézzük meg, hol gyűlik meg a víz az úton: tócsákban, átfolyásokban, kátyúkban. Ezeknél különösen nagy az aquaplaning veszélye, főleg kanyarban. Ha előre látjuk a veszélyt, több időnk lesz elkerülni vagy lassítani.
5. Látni és látszani
Esőben mindig legyen bekapcsolva a tompított fényszóró – így mi is jobban látszunk, és mások is könnyebben észrevesznek. A ködlámpát viszont csak indokolt esetben használjuk: a túl erős fény feleslegesen zavarhatja a mögötted haladót, és növelheti a balesetveszélyt.
6. Növeljük a követési távolságot
Nedves úton a megszokottnál is nagyobb hely kell a biztonságos megálláshoz. Legalább három másodperc távolságot érdemes tartani az előttünk haladótól – így van időd reagálni, ha a másik hirtelen fékez.
7. Mit tegyünk, ha aquaplaning történik?
Az egyik legijesztőbb helyzet, amikor az autó „úszni” kezd a vízen. Ilyenkor a legfontosabb a higgadtság: Ne fékezzünk hirtelen, ne rántsuk el a kormányt, engedjük fel a gázt, és nyomjuk be a kuplungot. Tartsuk stabilan a kormányt, és várjuk meg, amíg a kerekek visszanyerik a tapadást.
8. Harc a párásodással
Esőben gyakran párásodnak az ablakok. A megoldás egyszerű: irányítsuk a szellőzést a szélvédőre és az oldalablakokra, és kapcsoljuk be a klímát. Pár másodperc alatt kitisztul a kilátás.
9. Jó ablaktörlő nélkül nincs biztonságos vezetés
Az ablaktörlők munkája ilyenkor létfontosságú. Ha csíkot hagynak, vagy már több mint egy éve használjuk őket, ideje cserélni. Az abroncs elöregedhet a hidegtől, a naptól vagy a sós légtől – és pont akkor hagyhat cserben, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.
10. Ellenőrizzük az abroncsok állapotát – ez az egyik legfontosabb biztonsági tényező
A gumiabroncsok állapota döntő szerepet játszik abban, mennyire biztonságos az autó nedves úton. Ha kopott, repedezett vagy rosszul felfújt gumival közlekedünk, hiába van ABS, ESP vagy bármilyen más modern asszisztensrendszer az autóban – nem fogják tudni ellátni a feladatukat.
- Profilmélység: A törvény által előírt minimális érték 1,6 mm, de biztonsági szempontból már 3–4 mm alatt érdemes új szettet beszerezni. Minél kisebb a barázdák mélysége, annál kevesebb vizet tudnak elvezetni, így drasztikusan megnő az aquaplaning veszélye.
- Abroncsnyomás: A nem megfelelő nyomás (túl alacsony vagy túl magas) instabillá teszi az autót, megnöveli a fékutat, és szélsőséges esetben az abroncs idő előtti sérüléséhez vagy durrdefekthez is vezethet. Érdemes legalább havonta egyszer, de inkább minden tankolásnál ellenőrizni a nyomást. A pontos értékek a kezelési kézikönyvben, a tanksapka belső oldalán vagy az ajtókereten (B-oszlopon) találhatók.
- Egyenletes kopás: Ha az abroncsok nem egyformán kopnak, az futómű- vagy lengéscsillapító-problémára utalhat. Ez esőben különösen veszélyes, mert az autó irányíthatatlanná válhat.
- Életkor: Még ha megfelelő is a profilmélység, az abroncsok anyaga idővel öregszik, keményedik, és elveszíti tapadási képességét. 10 év felett mindenképpen javasolt a csere, akkor is, ha első ránézésre megfelelőnek tűnik. Pótkerék és defektjavító: Sokan megfeledkeznek róla, pedig vészhelyzetben kulcsfontosságú. Ellenőrizzük, hogy a pótkerék megfelelő állapotban és nyomással rendelkezik-e, vagy ha nincs, a defektjavító készlet használható-e. Egy szó, mint száz: a gumiabroncs az egyetlen tényleges kapcsolat az autó és az út között – egy tenyérnyi felület felel mindenért. Ezért a rendszeres ellenőrzés és időben történő csere nem csak ajánlott, hanem létfontosságú. Ha esik az eső, nem a rutin a legjobb barátunk, hanem az óvatosság és az előrelátás. Egy kis figyelemmel rengeteget tehetünk azért, hogy biztonságban érjünk célba – akár városban, akár autópályán közlekedünk.