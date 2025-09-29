Itt az ősz és csúsznak az utak, így vezess biztonságosan, hogy te is hazaérj

A HTA (Magyar Gumiabroncs Szövetség) szakértői tíz tanácsot gyűjtöttek össze, eső vagy nedves idő esetére. Vezess biztonságosan: ha ezeket megfogadjuk sokat tehetünk azért, hogy épségben hazaérjünk.

Esőben teljesen máshogy viselkednek az autók, így vezess biztonságosan az őszi időben! Forrás: Shutterstock

Vezess biztonságosan! Ezt a 10 tanácsot érdemes megfogadnod

Íme a tíz pont, melynek részleteit közleményükben osztották meg portálunkkal.

1. A technika segít, de nem helyettesít

A mai autók tele vannak biztonsági rendszerekkel – blokkolásgátlóval (ABS), stabilitás- és kipörgésgátlóval (ESP, ASR), fékasszisztenssel. Ezek valóban sokat segítenek, de nem csodafegyverek. A fizika törvényeit nem írják felül, ezért mindig a körülményekhez igazodó, óvatos vezetés az első számú biztonsági tényező. Kereszteződésben vegyük fel a szemkontaktust, elsőbbségünk csak akkor van, ha meg is adják!

2. Nyugalom, egyenletes vezetés

A kapkodás és a hirtelen manőverek száraz úton sem szerencsések, de esőben kifejezetten veszélyesek. A nedves útburkolat miatt hosszabb fékútra van szükség, így a többiek sokszor nem tudnak időben reagálni egy hirtelen fékezésre vagy sávváltásra. Ezért érdemes előrelátóan, nyugodt mozdulatokkal közlekedni – és mindig használni az irányjelzőt.

3. Lassítsunk – tényleg számít!

Az eső miatt csökken a tapadás, ezért a fékút akár többszörösére is nőhet. A reakcióidő is számít: átlagosan 1 másodperc telik el, amíg vészhelyzetben a fékre lépünk. Ez 50 km/h-nál 15 méter plusz távot jelent – ami akár élet-halál kérdése lehet. Autópályán pedig esőben különösen ajánlott lassítani. Nem véletlen, hogy több országban (pl. Franciaországban, Németországban) esőben hivatalosan is alacsonyabb a megengedett sebesség.

4. Figyeljük előre az utat

Az előrelátás kulcsfontosságú. Nézzük meg, hol gyűlik meg a víz az úton: tócsákban, átfolyásokban, kátyúkban. Ezeknél különösen nagy az aquaplaning veszélye, főleg kanyarban. Ha előre látjuk a veszélyt, több időnk lesz elkerülni vagy lassítani.

5. Látni és látszani

Esőben mindig legyen bekapcsolva a tompított fényszóró – így mi is jobban látszunk, és mások is könnyebben észrevesznek. A ködlámpát viszont csak indokolt esetben használjuk: a túl erős fény feleslegesen zavarhatja a mögötted haladót, és növelheti a balesetveszélyt.