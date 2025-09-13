szeptember 13., szombat

Felidézték a múltat

1 órája

Rekordszámú veteránjármű vonult fel Hegyeshalomban - fotók

Címkék#Tóth Gyula#rekordszámú#Trabantja#rendőrautó#teherautó#polgárőr

Ötödször szerveztek veteránjármű találkozót Hegyeshalomban. A legidősebb autó 1951-es évjáratú volt, és a különleges veteránautók között szerepelt egy régi rendőrautó (rendőrrel) és egy Rolls-Roys is.

Mészely Réka

Tóth Gyula, a helyi polgárőr egyesület elnöke, a veteránjármű találkozójának szervezője szerint idén rekordszámú autó, motor, teherautó érkezett a találkozóra, melyet a hegyeshalmi Stettni-tónál szerveztek meg.

Veteránjármű találkozó: retro érzés rendőrutóval és rendőrrel
Veteránjármű találkozó: retró életérzés rendőrautóval és rendőrrel. Fotó: Kerekes István

Veteránok vonultak fel

– Kollégámnak, Sütő Sándornak van egy Trabantja, amivel idén retro kempingezni is elmentünk. Közös ötlet volt, hogy szervezzünk veteránjármű találkozót. Az elsőt 2021-ben rendeztük meg – avatott be Tóth Gyula főszervező.

Mint elmondta, kilencvennégyen regisztráltak, amiből kilencvenen el is jöttek, és érkeztek még további harminchatan. Így ez az eddigi rekord. Egyébként a vármegyeiek mellett jöttek Ausztriából, Szlovákiából, és Magyarország több pontjáról is, Szegedtől Debrecenig. Aki előre regisztrált, azoknak ingyen ebédet biztosítottak, egyébként ingyenes volt maga a regisztráció is. 

Veteránjárművek érkeztek Hegyeshalomba

Fotók: Kerekes István

– A legidősebb autó 1951-es, különlegesség egy régi rendőrautó, és vele egy rendőr. De ki tudnám emelni a csodaszép Rolls-Roysot is – sorolta a szervező, aki szerint nyugati és keleti veteránok egyaránt felsorakoztak.

Kupákkal is készültek: több kategóriában is lehetett kedvenceinkre szavazni, tehát a közönség döntött azok sorsáról. 

Tóth Gyula még hozzátette: jövőre május elsején szervezik meg majd a veteránjármű találkozót. 

Az eseményt felvonulás zárta. 

 

