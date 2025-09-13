Rekordszámú veteránjármű vonult fel Hegyeshalomban - fotók

Tóth Gyula, a helyi polgárőr egyesület elnöke, a veteránjármű találkozójának szervezője szerint idén rekordszámú autó, motor, teherautó érkezett a találkozóra, melyet a hegyeshalmi Stettni-tónál szerveztek meg.

Veteránjármű találkozó: retró életérzés rendőrautóval és rendőrrel. Fotó: Kerekes István

Veteránok vonultak fel

– Kollégámnak, Sütő Sándornak van egy Trabantja, amivel idén retro kempingezni is elmentünk. Közös ötlet volt, hogy szervezzünk veteránjármű találkozót. Az elsőt 2021-ben rendeztük meg – avatott be Tóth Gyula főszervező.

Mint elmondta, kilencvennégyen regisztráltak, amiből kilencvenen el is jöttek, és érkeztek még további harminchatan. Így ez az eddigi rekord. Egyébként a vármegyeiek mellett jöttek Ausztriából, Szlovákiából, és Magyarország több pontjáról is, Szegedtől Debrecenig. Aki előre regisztrált, azoknak ingyen ebédet biztosítottak, egyébként ingyenes volt maga a regisztráció is.