2 órája
Rekordszámú veteránjármű vonult fel Hegyeshalomban - fotók
Ötödször szerveztek veteránjármű találkozót Hegyeshalomban. A legidősebb autó 1951-es évjáratú volt, és a különleges veteránautók között szerepelt egy régi rendőrautó (rendőrrel) és egy Rolls-Roys is.
Tóth Gyula, a helyi polgárőr egyesület elnöke, a veteránjármű találkozójának szervezője szerint idén rekordszámú autó, motor, teherautó érkezett a találkozóra, melyet a hegyeshalmi Stettni-tónál szerveztek meg.
Veteránok vonultak fel
– Kollégámnak, Sütő Sándornak van egy Trabantja, amivel idén retro kempingezni is elmentünk. Közös ötlet volt, hogy szervezzünk veteránjármű találkozót. Az elsőt 2021-ben rendeztük meg – avatott be Tóth Gyula főszervező.
Mint elmondta, kilencvennégyen regisztráltak, amiből kilencvenen el is jöttek, és érkeztek még további harminchatan. Így ez az eddigi rekord. Egyébként a vármegyeiek mellett jöttek Ausztriából, Szlovákiából, és Magyarország több pontjáról is, Szegedtől Debrecenig. Aki előre regisztrált, azoknak ingyen ebédet biztosítottak, egyébként ingyenes volt maga a regisztráció is.
Veteránjárművek érkeztek HegyeshalombaFotók: Kerekes István
– A legidősebb autó 1951-es, különlegesség egy régi rendőrautó, és vele egy rendőr. De ki tudnám emelni a csodaszép Rolls-Roysot is – sorolta a szervező, aki szerint nyugati és keleti veteránok egyaránt felsorakoztak.
Kupákkal is készültek: több kategóriában is lehetett kedvenceinkre szavazni, tehát a közönség döntött azok sorsáról.
Tóth Gyula még hozzátette: jövőre május elsején szervezik meg majd a veteránjármű találkozót.
Az eseményt felvonulás zárta.