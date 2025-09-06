300 veteránjármű, Mercedesekkel a főszerepben a Wittmann parkban - Képgaléria, videó

Gyermekkori szerelemből felnőttkori hobbi

A mosonmagyaróvári Billvachs Pál a motorok megszállottja. Büszkén mutatta meg 1957-es D-Csepeljét.

– Gyerekkoromban is szerettem a motorokat, de komolyabban gyűjteni, felújítani húsz éve kezdtem azokat. Nyolc veterán motorkerékpárom van a BMW-től a D-Csepelen keresztül a Simsonig. Ide a D-Csepelt hoztam el, melyre egy tanyán találtam rá, két év alatt sikerült a mostani állapotába felújítanom – magyarázta Billvachs Pál, megjegyezve, hogy most kezdte el a veteránautók gyűjtését is. Wartburg, Zastava és Trabant is várja a felújítást. Netről és barátoktól is szerez eszközöket a járművek felújításása.

Az első oldtimer rendszám

Baranyi László Dunaszigeten összegyűjtött veterán teherautóit sokan ismerik: aki a szigetközi településre érkezik, azonnal megragadja a tekintetét a járművek sora, köztük egy MiG-21-es repülő is. A dunaszigeti vállalkozó most új büszkeségét hozta el Mosonmagyaróvárra.

Régi vágyam volt egy Volga M21-es, fekete színben. Több autót is megnéztünk, ez volt az, amire a párom is azt mondta: legyen ez. Az 1967-es évjáratú jármű kapta meg az első oldtimer rendszámot

– avatott be Baranyi László.