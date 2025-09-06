1 órája
300 veteránjármű, Mercedesekkel a főszerepben a Wittmann parkban - Képgaléria, videó
Minden eddiginél több, mintegy háromszáz járgányt regisztráltak idén a tizennegyedik veteránjármű találkozóra. A rendezvényre, melynek idén is a Wittmann park adott otthont veterán motorokat, autókat is hoztak: idén kiemelt kategória a Mercedes volt.
Tizennegyedik alkalommal szervezte meg szombaton a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület 2012 a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Találkozó és Alkatrészbörze nevű rendezvényét a Wittmann parkban.
Veteránok rekordszámban
– Idén rekordszámban regisztráltak: 319 járművet vártunk az eseményre, a legidősebb jármű, egy 96 éves Peugeot – tudtuk meg a szervező civil szervezet alelnökétől, Virág Tamástól.
A találkozó verseny is egyben. A veteránautókat és motorokat külön-külön szakmai zsűri értékelte, figyelembe véve küllemüket, hogy az eredeti állapotukat mennyire sikerült megtartani. A közönség is megszavazhatta a kedvencét. Neuberger Tamás, a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület 2012 elnöke kiemelte: ebben idén is egy újdonságnak számító program segít. QR-kóddal választhatták ki a látogatók a favoritokat. Egyébként idén a Mercedes volt a kiemelt kategória, mintegy negyven csillagos autó érkezett.
Nézze meg az esemény képgalériáját:
300 veteránjármű, Mercedesekkel a főszerepben a Wittmann parkbanFotók: Kerekes István
Gyermekkori szerelemből felnőttkori hobbi
A mosonmagyaróvári Billvachs Pál a motorok megszállottja. Büszkén mutatta meg 1957-es D-Csepeljét.
– Gyerekkoromban is szerettem a motorokat, de komolyabban gyűjteni, felújítani húsz éve kezdtem azokat. Nyolc veterán motorkerékpárom van a BMW-től a D-Csepelen keresztül a Simsonig. Ide a D-Csepelt hoztam el, melyre egy tanyán találtam rá, két év alatt sikerült a mostani állapotába felújítanom – magyarázta Billvachs Pál, megjegyezve, hogy most kezdte el a veteránautók gyűjtését is. Wartburg, Zastava és Trabant is várja a felújítást. Netről és barátoktól is szerez eszközöket a járművek felújításása.
Az első oldtimer rendszám
Baranyi László Dunaszigeten összegyűjtött veterán teherautóit sokan ismerik: aki a szigetközi településre érkezik, azonnal megragadja a tekintetét a járművek sora, köztük egy MiG-21-es repülő is. A dunaszigeti vállalkozó most új büszkeségét hozta el Mosonmagyaróvárra.
Régi vágyam volt egy Volga M21-es, fekete színben. Több autót is megnéztünk, ez volt az, amire a párom is azt mondta: legyen ez. Az 1967-es évjáratú jármű kapta meg az első oldtimer rendszámot
– avatott be Baranyi László.
Mint elmondta, szinte tökéletes állapotban sikerült a Volgát megvennie, csupán néhány javítani való akadt, hogy vizsgáztatni mehessen vele.
Hozzátette: jelenleg 115 járműve van, köztük a legtöbb veterán, és nagy vágya, hogy múzeumot alakítson ki Dunaszigeten. Köztük érdekesség az 1992-es ZiL 130-as teherautó, mely gyári új állapotban érkezett Bulgáriából.
– További nagy álom még egy MI 24-es megvásárlása lenne – tette még hozzá.
A rendezvényen a verseny és kiállítás mellett vásár is nyílt, továbbá számos programmal készültek a szervezők.