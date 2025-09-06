szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hobby

35 perce

300 veteránjármű, Mercedesekkel a főszerepben a Wittmann parkban - Képgaléria, videó

Címkék#Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület#Wittmann parkban#teherautó#rendezvény#múzeum

Minden eddiginél több, mintegy háromszáz járgányt regisztráltak idén a tizennegyedik veteránjármű találkozóra. A rendezvényre, melynek idén is a Wittmann park adott otthont veterán motorokat, autókat is hoztak: idén kiemelt kategória a Mercedes volt.

Mészely Réka

Tizennegyedik alkalommal szervezte meg szombaton a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület 2012 a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Találkozó és Alkatrészbörze nevű rendezvényét a Wittmann parkban.

veterán autó motor mosonmagyaróvár
Veterán járgányok a Wittmann parkban: minden eddiginél több, mintegy háromszáz járgányt regisztráltak idén a tizennegyedik veteránjármű találkozóra.
Fotó: Kerekes István

Veteránok rekordszámban

– Idén rekordszámban regisztráltak: 319 járművet vártunk az eseményre, a legidősebb jármű, egy 96 éves Peugeot – tudtuk meg a szervező civil szervezet alelnökétől, Virág Tamástól. 

A találkozó verseny is egyben. A veteránautókat és motorokat külön-külön szakmai zsűri értékelte, figyelembe véve küllemüket, hogy az eredeti állapotukat mennyire sikerült megtartani. A közönség is megszavazhatta a kedvencét. Neuberger Tamás, a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Egyesület 2012 elnöke kiemelte: ebben idén is egy újdonságnak számító program segít. QR-kóddal választhatták ki a látogatók a favoritokat. Egyébként idén a Mercedes volt a kiemelt kategória, mintegy negyven csillagos autó érkezett. 

Nézze meg az esemény képgalériáját:

300 veteránjármű, Mercedesekkel a főszerepben a Wittmann parkban

Fotók: Kerekes István

Gyermekkori szerelemből felnőttkori hobbi

A mosonmagyaróvári Billvachs Pál a motorok megszállottja. Büszkén mutatta meg 1957-es D-Csepeljét.

– Gyerekkoromban is szerettem a motorokat, de komolyabban gyűjteni, felújítani húsz éve kezdtem azokat. Nyolc veterán motorkerékpárom van a BMW-től a D-Csepelen keresztül a Simsonig. Ide a D-Csepelt hoztam el, melyre egy tanyán találtam rá, két év alatt sikerült a mostani állapotába felújítanom – magyarázta Billvachs Pál, megjegyezve, hogy most kezdte el a veteránautók gyűjtését is. Wartburg, Zastava és Trabant is várja a felújítást. Netről és barátoktól is szerez eszközöket a járművek felújításása. 

Az első oldtimer rendszám

Baranyi László Dunaszigeten összegyűjtött veterán teherautóit sokan ismerik: aki a szigetközi településre érkezik, azonnal megragadja a tekintetét a járművek sora, köztük egy MiG-21-es repülő is. A dunaszigeti vállalkozó most új büszkeségét hozta el Mosonmagyaróvárra. 

Régi vágyam volt egy Volga M21-es, fekete színben. Több autót is megnéztünk, ez volt az, amire a párom is azt mondta: legyen ez. Az 1967-es évjáratú jármű kapta meg az első oldtimer rendszámot

– avatott be Baranyi László. 

Mint elmondta, szinte tökéletes állapotban sikerült a Volgát megvennie, csupán néhány javítani való akadt, hogy vizsgáztatni mehessen vele. 

Hozzátette: jelenleg 115 járműve van, köztük a legtöbb veterán, és nagy vágya, hogy múzeumot alakítson ki Dunaszigeten. Köztük érdekesség az 1992-es ZiL 130-as teherautó, mely gyári új állapotban érkezett Bulgáriából.

– További nagy álom még egy MI 24-es megvásárlása lenne – tette még hozzá. 

A rendezvényen a verseny és kiállítás mellett vásár is nyílt, továbbá számos programmal készültek a szervezők. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu