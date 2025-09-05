Veterán járművek találkoznak

Tizennegyedik alkalommal szervezik meg a Mosonmagyaróvári Veteránjármű Találkozót és Alkatrészbörzét a Wittmann parkban szeptember 6-án. Kapunyitás reggel 7 órakor, megnyitó 10 órakor lesz, eredményhirdetés pedig 15 órakor. Járműszépségverseny mellett gyermekvetélkedők, rendőrségi bemutató, rally-nosztalgia szimulátor és jármű bemutatók színesítik a programot.