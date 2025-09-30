3 órája
16 ezer ember élete válik könnyebbé a Győr környéki beruházás miatt - videó, fotók
Veszprémvarsányban adta át az E.ON azt a modern transzformátorállomást, amely a településen és a közelében élők mindennapjait könnyíti meg, illetve munkát és megélhetést kínáló cégek letelepedését teszi lehetővé. A veszprémvarsányi transzformátorállomás 2,2 milliárd forintból valósult meg.
Fotó: Molcsányi Máté
– A jövő energiahálózata a mindennapok szintjén is átalakul, ugyanis beruházásunk egyidejűleg szolgálja a térség lakosságának és vállalkozásainak fejlődését, valamint a megújuló energiaforrások hálózatra kapcsolását. A veszprémvarsányi projekt hosszú távon erősíti az ellátásbiztonságot, és biztosabb, kiszámíthatóbb, valamint rugalmasabb energiaellátást tesz lehetővé – foglalta össze szeptember 30-án Lehoczki Balázs, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. vezérigazgatója a veszprémvarsányi transzformátorállomás ünnepélyes átadóján.
Az új, nagy kapacitású egység teljesen automatizált, távolról irányítható alállomás, amelyet az E.ON 2,2 milliárd forintból valósított meg a kormány és az Európai Unió támogatásával. A kiemelt beruházás eredményeként az eddigi 35/22 kV-os feszültségű kapcsolóállomást egy 132/22 kV-os, jelentősen hatékonyabb és erősebb hálózati elemre váltották.
Ez olyan, mintha egy egysávos bekötőutat többsávos autópályára cserélnének
– tette hozzá Lehoczki Balázs.
Az új alállomás a Veszprémvarsányban és környékén élő 16 ezer lakos számára tesz lehetővé stabilabb szolgáltatást, így a háztartási gépek és az elektromos eszközök is megbízhatóbban működhetnek.
Ezzel a fejlesztéssel Magyarország közelebb kerül az energiaszuverenitás és a karbonsemlegesség ambiciózus céljának megvalósításához. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden család élvezhesse az elérhető, tiszta, okos és megfizethető energiát. Versenyképes és fenntartható energiagazdaságot kívánunk biztosítani, melyhez az átadott alállomás nemcsak a másfélszeres kapacitásával járul hozzá, de a jövőbeli, zöldebb – így a tágabb térségbe tervezett szélerőművek által termelt – energia felhasználásához is. A transzformációs úton már elindultunk
– mondta dr. Alföldy-Boruss Márk, az Energiaügyi Minisztérium energiapolitikáért felelős helyettes államtitkára.
Kattintson a képre és lapozza végig Molcsányi Máté fotós képeit a veszprémvarsányi transzformátorállomásról!
Veszprémvarsányban adott át az E.ON modern transzformátorállomástFotók: Molcsányi Máté
Kara Ákos országgyűlési képviselő az ünnepélyes átadón úgy fogalmazott, 2010-ben arra tett vállalást, hogy az előttünk álló tíz-tizenöt évben Győr és vonzáskörzetében fontos fejlesztések valósuljanak meg.
Megerősítettük az alapinfrastruktúrát, a beruházás további kapukat nyit a fejlődésre.
– húzta alá.
Vaderna Melinda, Veszprémvarsány polgármestere az eseményen elmondta: a beruházás eredményeként a jövőben újabb ipari parkok és nagy energiaigényű fogyasztók is csatlakozhatnak a hálózathoz annak túlterhelése nélkül.