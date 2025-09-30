Veszprémvarsányiak! Ezt üzente videóban az energiaügyi államtitkár

Modern transzformátorállomást adott át az E.ON Veszprémvarsányban szeptember 30-án. Az egység teljesen automatizált, távolról irányítható alállomás, amelyet az E.ON 2,2 milliárd forintból valósított meg a kormány és az Európai Unió támogatásával. A beruházás eredményeként az eddigi 35/22 kV-os feszültségű kapcsolóállomást egy 132/22 kV-os, hatékonyabb és erősebb hálózati elemre váltották. Kattintson a kiemelt szavakra, és olvassa el helyszíni beszámolónkat!

Alföldy-Boruss Márk a veszprémvarsányi transzformátorállomás átadóján szeptember 30-án.

Fotó: Molcsányi Máté

– Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden család élvezhesse az elérhető, tiszta, okos és megfizethető energiát – mondta dr. Alföldy-Boruss Márk, az Energiaügyi Minisztérium energiapolitikáért felelős helyettes államtitkára a transzformátorállomás átadóján.

