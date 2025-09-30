szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
E.ON beruházás

2 órája

Veszprémvarsányiak! Ezt üzente videóban az energiaügyi államtitkár

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#transzformátorállomás#Dr Alföldy-Boruss Márk

Tizenhatezer ember élete válik könnyebbé a veszprémvarsányi energetikai beruházás miatt. Alföldy-Boruss Márk, az Energiaügyi Minisztérium energiapolitikáért felelős helyettes államtitkára üzent a megyében élőknek és főként a veszprémvarsányiaknak.

Pardavi Mariann

Modern  transzformátorállomást adott át az E.ON Veszprémvarsányban szeptember 30-án. Az egység teljesen automatizált, távolról irányítható alállomás, amelyet az E.ON 2,2 milliárd forintból valósított meg a kormány és az Európai Unió támogatásával. A beruházás eredményeként az eddigi 35/22 kV-os feszültségű kapcsolóállomást egy 132/22 kV-os, hatékonyabb és erősebb hálózati elemre váltották. Kattintson a kiemelt szavakra, és olvassa el helyszíni beszámolónkat!

veszprémvarsányi transzformátorállomás e.on alföldy-boruss márk
Alföldy-Boruss Márk a veszprémvarsányi transzformátorállomás átadóján szeptember 30-án.
Fotó: Molcsányi Máté

– Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden család élvezhesse az elérhető, tiszta, okos és megfizethető energiát – mondta dr. Alföldy-Boruss Márk, az Energiaügyi Minisztérium energiapolitikáért felelős helyettes államtitkára a transzformátorállomás átadóján.

Kattintson a videóra, és hallgassa meg, mit mondott Alföldy-Boruss Márk arról, milyen gyakorlati haszna van a veszprémvarsányi energetikai beruházásnak!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu