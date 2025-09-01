Veszélyes fákat vágnak ki kedden Győrben, mutatjuk hol

Szeptember 2-án, kedden reggel 7.00 órakor megkezdődik a száraz, balesetveszélyes fák földi kivágása Marcal II. városrészben, a Pápai úti véderdő területén - tette közzé oldalán a Győr-Szol Zrt.

A munkálatok előzetes felmérés és a városvezetéssel való egyeztetés alapján zajlanak, elsődleges céljuk a közbiztonság növelése és a lakosság védelme. A kiszáradt fák ugyanis komoly veszélyt jelenthetnek környezetükre.

A szakemberek fokozott óvatossággal végzik a munkát, figyelemmel kísérve a környéken közlekedők biztonságát. A lakosságot arra kérik, hogy a munkavégzés ideje alatt fokozott óvatossággal közlekedjenek a területen, és lehetőség szerint kerüljék el az érintett szakaszokat.