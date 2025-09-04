szeptember 4., csütörtök

Nem semmi látvány lesz

50 perce

Vasárnap vérhold kel fel a horizonton, ekkor nézz fel az égre

Címkék#holdfogyatkozás#vérhold#Magyarország

Kivételes alkalom a vérhold megfigyeléséhez. A kora esti órákban bukkan fel a vérhold.

Dániel Viktória

Hat év után újra teljes holdfogyatkozásban gyönyörködhetünk. Vasárnap éjszaka rögtön holdkeltekor megfigyelhető lesz a jelenség, ami nem is akármilyen holdfogyatkozás lesz, vérhold kel fel a horizonton. 

vérhold
Vasárnap gyönyörű vörös vérholdat figyelhetünk meg az égbolton.
Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: Mediaworks Archívum

Teljes holdfogyatkozás kora este

A Perseidák után újabb látványos égi jelenségben gyönyörködhetünk. Vasárnap, azaz szeptember 7-én Magyarországról is látható holdfogyatkozás lesz. Ráadásul most nem kell a hajnali órákban felkelni ahhoz, hogy gyönyörködhessünk az égi jelenségben. A teljes holdfogyatkozás 5 órán és 27 percen keresztül tart majd, amelynek első fázisában a Hold belép a Föld árnyékának világos külső részébe. A második szakaszban a Föld árnyéka a Holdra vetül és egyre nagyobb részben eltakarja. A teljese holdfogyatkozás maximumán a föld árnyéka teljes egészében a Holdra vetül, majd a lassan elhalad előtte és egyre nagyobb részben lesz látható újra a természetes ezüstös fénye.

Vasárnap este 19:12 perckor emelkedik teljesen a horizont felé a hold Magyarországon. Ekkorra a Föld árnyékának jelentős része már az égitestre fog vetülni.
Forrás: timeanddate.com

Vérhold megfigyelése Magyarországról

Magyarországon a jelenséget 19:08-tól, azaz holdkeltétől lehet majd megfigyelni. Ekkora a Föld árnyékának már jelentős része eltakarja majd az égitestet. A maximumát 20:11-re éri él. Ekkor a Föld árnyéka teljesen a Holdra vetül majd, amitől az különleges sötétvörös színben lesz látható. Ezt a jelenséget gyakran Vérholdnak is nevezik. A holdfogyatkozás vasárnap éjszaka 22:55-ig tart majd hazánkban a Timeanddate adatai alapján.

Mint minden más égi jelenség megfigyelése esetén itt is az a legjobb, ha olyan helyszínt keresünk, ahol alacsony a fényszennyezés. 

Mivel az jelenség a kora esti órákban lesz a leglátványosabb, amikor a Hold még a horizont környékén látható, így érdemes sík területet keresni, mivel a városban a magasabb házak takarása miatt könnyen lemaradhatunk a megfigyelni vágyott jelenségről.

Aki esetleg lemarad, annak 2026 március 3-án lehet majd újabb teljes holdfogyatkozást megfigyelni hazánkból.

Modellezett videó a teljes holdfogyatkozásról:

 

